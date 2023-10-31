الاتحاد الأوروبى: تصاعد إرهاب المُستوطنين فى الضفة الغربية قد يُخرج الوضع عن السيطرة فى أى لحظة

(MENAFN
- Youm7) حذر الاتحاد الأوروبى، من أن تصاعد إرهاب المُستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية؛ والذي أدى إلى إزهاق أرواح أعداد كبيرة جدًا من المدنيين، وأجبر فلسطينيين على ترك منازلهم، قد يُخرج الوضع عن السيطرة في أي لحظة، ويسبب مُعاناة لا توصف.
وشددت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صادر عنها، على أن "هناك حاجة إلى تدابير عاجلة"، وأنه "من واجب إسرائيل (كقوة قائمة بالاحتلال) حماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المُتطرفين، من خلال تدخل الجيش الإسرائيلي، وضمان مُحاسبة الجناة، وهذا التزام قانوني يجب الوفاء به".
وأضافت البعثة أن اعتداءات المُستوطنين في الضفة الغربية تأتي "بالتزامن مع الوضع المأساوي بالفعل في غزة، ما يزيد من خطر التصعيد الخطير للصراع، وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن".
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