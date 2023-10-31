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الاتحاد الأوروبى: تصاعد إرهاب المُستوطنين فى الضفة الغربية قد يُخرج الوضع عن السيطرة فى أى لحظة

10/31/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Youm7) حذر الاتحاد الأوروبى، من أن تصاعد إرهاب المُستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية؛ والذي أدى إلى إزهاق أرواح أعداد كبيرة جدًا من المدنيين، وأجبر فلسطينيين على ترك منازلهم، قد يُخرج الوضع عن السيطرة في أي لحظة، ويسبب مُعاناة لا توصف.

وشددت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صادر عنها، على أن "هناك حاجة إلى تدابير عاجلة"، وأنه "من واجب إسرائيل (كقوة قائمة بالاحتلال) حماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المُتطرفين، من خلال تدخل الجيش الإسرائيلي، وضمان مُحاسبة الجناة، وهذا التزام قانوني يجب الوفاء به".

وأضافت البعثة أن اعتداءات المُستوطنين في الضفة الغربية تأتي "بالتزامن مع الوضع المأساوي بالفعل في غزة، ما يزيد من خطر التصعيد الخطير للصراع، وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن".








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