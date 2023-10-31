إبراهيم كريم بطل الرماية: طموحى حصد ميدالية فى أولمبياد باريس

(MENAFN
- Youm7) أكد بطل الرماية إبراهيم كريم على أن الإعداد لجميع البطولات لا يختلف ، مشيرا إلى أن المنافسة في البطولات الافريقية يختلف على بطولة العالم والأولمبياد .
وقال كريم فى ندوة تكريم "اليوم السابع" أن الرماية لعبة رقمية و لكن طموحى الشخصى أعمل حاجة لمصر في الأولمبياد وأحصل على ميدالية في أولمبياد باريس 2024 ، مؤكداً على أن إعداد بطل أوليمبى في الرماية مش سهل .
حرص "اليوم السابع" على تكريم أبطال
الرماية
فى مقر الجريدة، بعد تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، وحجز كوتة لمصر بـ11 مقعدا.
حضر إلى مقر اليوم السابع كل من: حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، ومن اللاعبين، محمد حمدى وإبراهيم كريم والزهراء شعبان.
واستقبل دنداروى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ اليوم السابع، ومعه عمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، منتخب الرماية، وقدما لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية.
وأهدى أحمد توفيق، رئيس القسم الرياضى، درع
التكريم إلى حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، تقديراً لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.
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