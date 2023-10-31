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إبراهيم كريم بطل الرماية: طموحى حصد ميدالية فى أولمبياد باريس

10/31/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Youm7) أكد بطل الرماية إبراهيم كريم على أن الإعداد لجميع البطولات لا يختلف ، مشيرا إلى أن المنافسة في البطولات الافريقية يختلف على بطولة العالم والأولمبياد .

وقال كريم فى ندوة تكريم "اليوم السابع" أن الرماية لعبة رقمية و لكن طموحى الشخصى أعمل حاجة لمصر في الأولمبياد وأحصل على ميدالية في أولمبياد باريس 2024 ، مؤكداً على أن إعداد بطل أوليمبى في الرماية مش سهل .

حرص "اليوم السابع" على تكريم أبطال
الرماية
فى مقر الجريدة، بعد تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، وحجز كوتة لمصر بـ11 مقعدا.

حضر إلى مقر اليوم السابع كل من: حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، ومن اللاعبين، محمد حمدى وإبراهيم كريم والزهراء شعبان.

واستقبل دنداروى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ اليوم السابع، ومعه عمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، منتخب الرماية، وقدما لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية.
وأهدى أحمد توفيق، رئيس القسم الرياضى، درع
التكريم إلى حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، تقديراً لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.





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