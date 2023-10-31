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منتخب الهوكى أمام زامبيا فى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا.. اليوم

10/31/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب مصر لرجال
الهوكى

نظيره زامبيا
اليوم الأربعاء فى إطار ثالث مواجهاتهه بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، بعدما حصل الفراعنة على راحة من المباريات أمس الثلاثاء .



فاز منتخب مصر على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 الأحد فى أولى مواجهاته بالبطولة.



وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال وأحمد عبد الحكيم وأحمد محمد وأشرف سعيد ومحمد جمال وحسام الدين رجب وحسام محمود وسعيد أحمد وعمرو سيد وكريم عاطف ومحمد أحمد على ومحمد نصر ومحمود حسين ومحمود ممدوح ومصطفى رجب ومصطفى طارق ومصطفى منصور.



ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب فنيا طاهر نذير ومعه أنيس محمد مدرب عام وأحمد عز مدير الفريق.












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