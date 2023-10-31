سيراميكا يستعيد خدمات سعد سمير أمام بيراميدز فى دورى Nile

(MENAFN
- Youm7) يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات سعد سمي مدافع الفريق أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.
وغاب سعد سمير عن مباريات سيراميكا فى دورى nile حتى الآن بعد معاناته من إصابة بشد فى العضلة الضامة أبعدته عن المباريات، وأصبح جاهزا بعدما نفذ البرنامج التأهيلى والمساركة فى التدريبات.
وفضل أيمن الرمادى إبعاد سعد سمير عن مباراة طلائع الجيش وعدم الاستعجال فى الدفع به، لإتمام شفائه بشكل كامل من أجل الاستعانة به فى المباريات القادمة.
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