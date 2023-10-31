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سيراميكا يستعيد خدمات سعد سمير أمام بيراميدز فى دورى Nile

10/31/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Youm7) يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات سعد سمي مدافع الفريق أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.



وغاب سعد سمير عن مباريات سيراميكا فى دورى nile حتى الآن بعد معاناته من إصابة بشد فى العضلة الضامة أبعدته عن المباريات، وأصبح جاهزا بعدما نفذ البرنامج التأهيلى والمساركة فى التدريبات.



وفضل أيمن الرمادى إبعاد سعد سمير عن مباراة طلائع الجيش وعدم الاستعجال فى الدفع به، لإتمام شفائه بشكل كامل من أجل الاستعانة به فى المباريات القادمة.












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