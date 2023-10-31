Wednesday, 01 November 2023 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة إنبى فى دورى Nile

10/31/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Youm7) يعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر ، إلى استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.

وكان مودرن فيوتشر قد استعاد مسار الانتصارات من جديد بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة حصدها بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضاً للرحيل عن النادي في يناير المقبل، حيث ترددت أنباء عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات القطبين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يتلقى أي عروض للرحيل حتى الآن، مضيفاً أن إدارة مودرن فيوتشر تواصل التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الجهاز الفني لمودرن فيوتشر قد قرر استبعاد اللاعب من المباراة الماضية أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة من دوري Nile، والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، بعد إصابة اللاعب بإجهاد في العضلة الأمامية.










MENAFN31102023000132011024ID1107349242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث