مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة إنبى فى دورى Nile

MENAFN - Youm7) يعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر ، إلى استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.

وكان مودرن فيوتشر قد استعاد مسار الانتصارات من جديد بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة حصدها بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضاً للرحيل عن النادي في يناير المقبل، حيث ترددت أنباء عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات القطبين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يتلقى أي عروض للرحيل حتى الآن، مضيفاً أن إدارة مودرن فيوتشر تواصل التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الجهاز الفني لمودرن فيوتشر قد قرر استبعاد اللاعب من المباراة الماضية أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة من دوري Nile، والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، بعد إصابة اللاعب بإجهاد في العضلة الأمامية.











