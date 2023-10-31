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الزهراء شعبان: الرماية تعتمد على الموهبة وأسرتى أكبر داعم لى

10/31/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Youm7) ترى الزهراء شعبان بطلة الرماية ،
أن الرماية لعبة تعتمد على الموهبة أكثر من أي أمور أخرى ، مؤكدة على إنها بدأت اللعبة في سن كبير أي منذ 7 سنوات فقط ونجحت فى حصد العديد من الإنجازات و أخرها حجز كوتة لمصر في الأولمبياد المقبلة .

وأشارت الزهراء خلال تكريم "اليوم السابع" لأبطال الرماية
إلى دور الأسرة في الوقوف بجانبها ، قائلة : " والدتى تقف بجانبى منذ زواجى وتراعى طفلى لكى أكمل مشوار اللعب، وأشادت أيضاً بدور زوجها الذى يدعهما ويقف بجوارها لتحقيق طموحاتها في لعبة الرماية .

حرص "اليوم السابع" على تكريم أبطال
الرماية
فى مقر الجريدة، بعد تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، وحجز كوتة لمصر بـ11 مقعدا.

حضر إلى مقر اليوم السابع كل من: حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، ومن اللاعبين، محمد حمدى وإبراهيم كريم والزهراء شعبان.
واستقبل دنداروى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ اليوم السابع، ومعه عمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، منتخب الرماية، وقدما لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية.
وأهدى أحمد توفيق، رئيس القسم الرياضى، درع
التكريم إلى حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، تقديراً لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.
































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