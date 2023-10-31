Wednesday, 01 November 2023 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(النجاة الخيرية) الكويتية تفتتح دارا للأيتام ومسجدين بمحافظة (تعز) اليمنية

10/31/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 – 10 (كونا) -- افتتحت السلطة المحلية في محافظة (تعز اليمنية) وجمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الثلاثاء دارا للأيتام ومسجدين في مديرية (المواسط بني يوسف) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وثمن وكيل محافظة (تعز) للشؤون المالية والادارية خالد عبدالجليل في تصريح صحفي خلال حفل التدشين ما تقدمه دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وجمعيات خيرية من دعم غير محدود للشعب اليمني منذ عقود.
وأشاد بمواقف الكويت التاريخية بجانب اليمن ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الصعبة من خلال تمويل عدد كبير من المشاريع الخيرية والتنموية.
من جانبه قال مدير (زكاة الفحيحيل) التابعة لقطاع المشاريع في جمعية (النجاة) إيهاب الدبوس في تصريح صحفي إن مشروع دار الأيتام يهدف للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني من الأزمة التي يعيشها والتي كان لها الكثير من التداعيات ومنها وجود آلاف الأيتام الذين يحتاجون إلى رعاية وتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء وكساء وتعليم.
وأضاف الدبوس أن الجمعية أنشأت خلال العام الحالي دارين للأيتام يستفيد منهما 120 يتيما كما تقوم بكفالة الأيتام في اليمن بالتعاون مع جهات منفذة معتمدة وتحرص على تفقدهم وتوزيع الكفالات والكسوة والعيدية عليهم.
وأشار إلى أن (زكاة الفحيحيل) لديها عدد كبير من المشاريع في اليمن منها بناء المدارس والمساجد والمستوصفات وبيوت الفقراء وحفر الآبار وكذلك تمويل مشاريع إنتاجية توفر للأسر المتعففة دخلا ثابتا. (النهاية)

س ن ص / ر ج



MENAFN31102023000071011013ID1107349240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث