(النجاة الخيرية) الكويتية تفتتح دارا للأيتام ومسجدين بمحافظة (تعز) اليمنية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 – 10 (كونا) -- افتتحت السلطة المحلية في محافظة (تعز اليمنية) وجمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الثلاثاء دارا للأيتام ومسجدين في مديرية (المواسط بني يوسف) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وثمن وكيل محافظة (تعز) للشؤون المالية والادارية خالد عبدالجليل في تصريح صحفي خلال حفل التدشين ما تقدمه دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وجمعيات خيرية من دعم غير محدود للشعب اليمني منذ عقود.
وأشاد بمواقف الكويت التاريخية بجانب اليمن ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الصعبة من خلال تمويل عدد كبير من المشاريع الخيرية والتنموية.
من جانبه قال مدير (زكاة الفحيحيل) التابعة لقطاع المشاريع في جمعية (النجاة) إيهاب الدبوس في تصريح صحفي إن مشروع دار الأيتام يهدف للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني من الأزمة التي يعيشها والتي كان لها الكثير من التداعيات ومنها وجود آلاف الأيتام الذين يحتاجون إلى رعاية وتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء وكساء وتعليم.
وأضاف الدبوس أن الجمعية أنشأت خلال العام الحالي دارين للأيتام يستفيد منهما 120 يتيما كما تقوم بكفالة الأيتام في اليمن بالتعاون مع جهات منفذة معتمدة وتحرص على تفقدهم وتوزيع الكفالات والكسوة والعيدية عليهم.
وأشار إلى أن (زكاة الفحيحيل) لديها عدد كبير من المشاريع في اليمن منها بناء المدارس والمساجد والمستوصفات وبيوت الفقراء وحفر الآبار وكذلك تمويل مشاريع إنتاجية توفر للأسر المتعففة دخلا ثابتا. (النهاية)
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