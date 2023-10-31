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البرلمان الجزائري يدعو إلى تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

10/31/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 10 (كونا) -- دعا البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل مع ضرورة إحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية حيث اعتبروا أن الجرائم التي حدثت في غزة هي جرائم حرب تقتضي المحاسبة.
وأصدر نواب الغرفة السفلى للبرلمان في ختام جلسة علنية استثنائية تم عقدها لنصرة القضية الفلسطينية بيان دعم ومساندة للشعب الفلسطيني المقاوم أثنوا فيه على "مواقف الرئيس عبدالمجيد تبون في إدانة الاحتلال الصهيوني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وأعرب النواب عن "امتنانهم الكبير لمواقف الرئيس عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري على المسيرات الحاشدة التي نظمها لإدانة الاحتلال وجرائمه".
وأكدوا "وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والسعي لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وكذلك مساعيه الحثيثة للم الشمل الفلسطيني وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة".
كما ثمنوا "مواقف الدبلوماسية الجزائرية المتفردة والخطاب الأخير لوزير الخارجية أحمد عطاف في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعبر عن ضمير الشعب الجزائري".
واعتبر النواب أن "ما حدث في غزة من جرائم حرب تقتضي المحاسبة وفضح المتآمرين وحطم وهم الجيش الذي لا يقهر وأعلن وفاة مشروع التطبيع وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة فاحتضنتها الشعوب الحرة في جميع بقاع العالم" منوهين "بالمقاومة وبطولاتها في الدفاع عن الأمة وقيمها".
وأعربوا عن" استنكارهم لسياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها الإعلام الغربي تجاه الانتهاكات الواضحة في حق المدنيين الفلسطينيين" مؤكدين "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل والطرق".
وبالمناسبة دعا نواب المجلس البرلمانات والنخب والشعوب عبر العالم إلى "الضغط من أجل وقف العدوان وفتح المعابر وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال لإحالة مجرمي الحرب الصهاينة الى محكمة الجنايات الدولية" كما حملوا مجلس الأمن الدولي "مسؤولية استمرار المجازر والمحارق في غزة".
يذكر أن البرلمان الجزائري عقد اليوم جلسة علنية استثنائية خصصها لنصرة القضية الفلسطينية وشهدت مشاركة وزير الخارجية أحمد عطاف الذي ألقى كلمة جدد خلالها التأكيد على مواقف الدولة الجزائرية وندد بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسكان غزة. (النهاية)

م ر / ر ج



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