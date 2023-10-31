البرلمان الجزائري يدعو إلى تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 10 (كونا) -- دعا البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل مع ضرورة إحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية حيث اعتبروا أن الجرائم التي حدثت في غزة هي جرائم حرب تقتضي المحاسبة.
وأصدر نواب الغرفة السفلى للبرلمان في ختام جلسة علنية استثنائية تم عقدها لنصرة القضية الفلسطينية بيان دعم ومساندة للشعب الفلسطيني المقاوم أثنوا فيه على "مواقف الرئيس عبدالمجيد تبون في إدانة الاحتلال الصهيوني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وأعرب النواب عن "امتنانهم الكبير لمواقف الرئيس عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري على المسيرات الحاشدة التي نظمها لإدانة الاحتلال وجرائمه".
وأكدوا "وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والسعي لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وكذلك مساعيه الحثيثة للم الشمل الفلسطيني وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة".
كما ثمنوا "مواقف الدبلوماسية الجزائرية المتفردة والخطاب الأخير لوزير الخارجية أحمد عطاف في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعبر عن ضمير الشعب الجزائري".
واعتبر النواب أن "ما حدث في غزة من جرائم حرب تقتضي المحاسبة وفضح المتآمرين وحطم وهم الجيش الذي لا يقهر وأعلن وفاة مشروع التطبيع وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة فاحتضنتها الشعوب الحرة في جميع بقاع العالم" منوهين "بالمقاومة وبطولاتها في الدفاع عن الأمة وقيمها".
وأعربوا عن" استنكارهم لسياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها الإعلام الغربي تجاه الانتهاكات الواضحة في حق المدنيين الفلسطينيين" مؤكدين "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل والطرق".
وبالمناسبة دعا نواب المجلس البرلمانات والنخب والشعوب عبر العالم إلى "الضغط من أجل وقف العدوان وفتح المعابر وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال لإحالة مجرمي الحرب الصهاينة الى محكمة الجنايات الدولية" كما حملوا مجلس الأمن الدولي "مسؤولية استمرار المجازر والمحارق في غزة".
يذكر أن البرلمان الجزائري عقد اليوم جلسة علنية استثنائية خصصها لنصرة القضية الفلسطينية وشهدت مشاركة وزير الخارجية أحمد عطاف الذي ألقى كلمة جدد خلالها التأكيد على مواقف الدولة الجزائرية وندد بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسكان غزة. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN31102023000071011013ID1107349239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.