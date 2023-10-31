رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد الالتزام بتلبية جميع متطلبات (فيفا)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 31 - 10 (كونا) -- أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الثلاثاء الإلتزام بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنيل حق استضافة كأس العالم 2034.
وذكر المسحل في بيان أن ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد شغف السعوديين بكرة القدم وسعي الوطن لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة.
وأضاف المسحل أن جميع أفراد عائلة كرة القدم السعودية يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق حلم السعوديين والسعوديات برؤية كأس العالم في المملكة لأول مرة وهي دعوة مفتوحة لجميع شعوب العالم للاستمتاع والتفاعل مع الإرث الثقافي الأصيل والغني للمملكة والاستمتاع بتجربة غير مسبوقة في مختلف مناطقها.
وأعرب عن إيمانه بقدرة كرة القدم الكبيرة على إلهام الأجيال القادمة متطلعا لأن تسهم بطولة 2034 في تطوير وتنمية اللعبة بجميع أنحاء العالم.
وعبر عن شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحادا كرويا من مختلف أنحاء العالم على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة كأس العالم 2034. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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