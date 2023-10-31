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رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد الالتزام بتلبية جميع متطلبات (فيفا)

10/31/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 31 - 10 (كونا) -- أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الثلاثاء الإلتزام بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنيل حق استضافة كأس العالم 2034.
وذكر المسحل في بيان أن ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد شغف السعوديين بكرة القدم وسعي الوطن لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة.
وأضاف المسحل أن جميع أفراد عائلة كرة القدم السعودية يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق حلم السعوديين والسعوديات برؤية كأس العالم في المملكة لأول مرة وهي دعوة مفتوحة لجميع شعوب العالم للاستمتاع والتفاعل مع الإرث الثقافي الأصيل والغني للمملكة والاستمتاع بتجربة غير مسبوقة في مختلف مناطقها.
وأعرب عن إيمانه بقدرة كرة القدم الكبيرة على إلهام الأجيال القادمة متطلعا لأن تسهم بطولة 2034 في تطوير وتنمية اللعبة بجميع أنحاء العالم.
وعبر عن شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحادا كرويا من مختلف أنحاء العالم على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة كأس العالم 2034. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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