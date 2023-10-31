ايطاليا وفرنسا: نعمل معا لاخراج مواطنينا العالقين في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 31 - 10 (كونا) -- أكد وزيرا خارجية ايطاليا أنطونيو تاياني وفرنسا كاثرين كولونا اليوم الثلاثاء على التعاون المشترك لبلديهما في العمل على الاسراع بإخراج مواطنيهما العالقين في قطاع غزة تحت الحصار.
جاء ذلك في تصريحات مشتركة أدلى بها الوزير الايطالي بجانب نظيرته الفرنسية عقب اجتماع ثنائي عقداه بمناسبة اجتماع (لجنة التعاون الحدودي الإيطالية الفرنسية) في مدينة تورينو الشمالية.
وقال الوزير تاياني "أكدنا في الاجتماع على الموقف المشترك بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسنعمل معا لمحاولة مساعدة السكان المدنيين في غزة وجعل مواطنينا يخرجون من القطاع بأسرع وقت ممكن لتجنب تعريض سلامتهم للخطر" موضحا أنه "جهد مشترك نقوم به أيضا داخل مجموعة (جي7)".
من جانبها شددت الوزيرة كولونا على أن "الوضع مقلق للغاية" معلقة على "الأمل في العمل معا لضمان توفير الحماية لجميع مواطنينا الذين يجب أن يغادروا غزة في أسرع وقت ممكن وبأمان". (النهاية)
م ن / ر ج
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