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ايطاليا وفرنسا: نعمل معا لاخراج مواطنينا العالقين في غزة

10/31/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 31 - 10 (كونا) -- أكد وزيرا خارجية ايطاليا أنطونيو تاياني وفرنسا كاثرين كولونا اليوم الثلاثاء على التعاون المشترك لبلديهما في العمل على الاسراع بإخراج مواطنيهما العالقين في قطاع غزة تحت الحصار.
جاء ذلك في تصريحات مشتركة أدلى بها الوزير الايطالي بجانب نظيرته الفرنسية عقب اجتماع ثنائي عقداه بمناسبة اجتماع (لجنة التعاون الحدودي الإيطالية الفرنسية) في مدينة تورينو الشمالية.
وقال الوزير تاياني "أكدنا في الاجتماع على الموقف المشترك بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسنعمل معا لمحاولة مساعدة السكان المدنيين في غزة وجعل مواطنينا يخرجون من القطاع بأسرع وقت ممكن لتجنب تعريض سلامتهم للخطر" موضحا أنه "جهد مشترك نقوم به أيضا داخل مجموعة (جي7)".
من جانبها شددت الوزيرة كولونا على أن "الوضع مقلق للغاية" معلقة على "الأمل في العمل معا لضمان توفير الحماية لجميع مواطنينا الذين يجب أن يغادروا غزة في أسرع وقت ممكن وبأمان". (النهاية)

م ن / ر ج



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