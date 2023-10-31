ايطاليا تستعد لامكانية تجهيز مستشفى ميداني لاغاثة سكان غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 31 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو اليوم الثلاثاء عن الاعداد لامكانية تجهيز مستشفى ميداني لاغاثة ضحايا القصف في قطاع غزة وارسال شحنة جوية ثانية من مواد الاغاثة الانسانية لصالح السكان هناك.
وكتب روزيتو على منصة (اكس) "اليوم هبطت طائرة إيطالية أخرى من طراز (سي-130) محملة بالدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية لغزة في مطار العريش ويجري تفريغ المواد لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح عن طريق الهلال الأحمر".
وأضاف "في هذه الأثناء نقوم بتنظيم إمكانية جلب مستشفى ميداني إلى غزة بينما تم تجهيز وسائل إضافية تابعة لوزارة الدفاع في حال الحاجة اذ تم في الأيام الأخيرة إرسال سفينة دورية متعددة الأغراض تابعة للقوات البحرية إلى قبرص كما تم تجهيز فرقاطتين أخريين متعددتي المهام ووحدة برمائية".
وفي تصريح آخر قال روزيتو "من المهم في الوقت الذي تقع مأساة فظيعة للانسانية في الشرق الأوسط أن تعطي إيطاليا إشارة إلى السكان المدنيين بما في ذلك الكثير من الأطفال والمسنين والنساء الذين هم الضحايا الحقيقيون لهذا الصراع".
واستطرد الوزير روزيتو مشددا على انه "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الغذاء والماء والأدوية لهم".
وفيما ذكر بأن ايطاليا كانت من أوائل الدول بجانب فرنسا وبريطانيا من قام بذلك قال "إننا لا نزال بحاجة إلى جهود منسقة من جانب الأمم المتحدة وحلف شمالي الأطلسي والاتحاد الأوروبي لاغاثة غزة". (النهاية)
م ن / ر ج
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