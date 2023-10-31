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ايطاليا تستعد لامكانية تجهيز مستشفى ميداني لاغاثة سكان غزة

10/31/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 31 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو اليوم الثلاثاء عن الاعداد لامكانية تجهيز مستشفى ميداني لاغاثة ضحايا القصف في قطاع غزة وارسال شحنة جوية ثانية من مواد الاغاثة الانسانية لصالح السكان هناك.
وكتب روزيتو على منصة (اكس) "اليوم هبطت طائرة إيطالية أخرى من طراز (سي-130) محملة بالدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية لغزة في مطار العريش ويجري تفريغ المواد لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح عن طريق الهلال الأحمر".
وأضاف "في هذه الأثناء نقوم بتنظيم إمكانية جلب مستشفى ميداني إلى غزة بينما تم تجهيز وسائل إضافية تابعة لوزارة الدفاع في حال الحاجة اذ تم في الأيام الأخيرة إرسال سفينة دورية متعددة الأغراض تابعة للقوات البحرية إلى قبرص كما تم تجهيز فرقاطتين أخريين متعددتي المهام ووحدة برمائية".
وفي تصريح آخر قال روزيتو "من المهم في الوقت الذي تقع مأساة فظيعة للانسانية في الشرق الأوسط أن تعطي إيطاليا إشارة إلى السكان المدنيين بما في ذلك الكثير من الأطفال والمسنين والنساء الذين هم الضحايا الحقيقيون لهذا الصراع".
واستطرد الوزير روزيتو مشددا على انه "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الغذاء والماء والأدوية لهم".
وفيما ذكر بأن ايطاليا كانت من أوائل الدول بجانب فرنسا وبريطانيا من قام بذلك قال "إننا لا نزال بحاجة إلى جهود منسقة من جانب الأمم المتحدة وحلف شمالي الأطلسي والاتحاد الأوروبي لاغاثة غزة". (النهاية)

م ن / ر ج



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