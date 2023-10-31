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مالي تتأسف لانسحاب بعثة (مينوسما) من كيدال دون تسليمها المعسكرات

10/31/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش المالي اليوم الثلاثاء انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من مدينة (كيدال) شمالي البلاد دون إشعار السلطات العليا في البلاد وتسليمها المعسكرات.
وعبر الجيش المالي عن أسفه "لعدم إبلاغ السلطات العليا في البلاد" وقال في بيان "نلاحظ مرة أخرى وبأسف شديد أن هذا الانسحاب لم يتم الرجوع فيه إلى القوات المسلحة المالية كما هو منصوص عليه في الجدول الزمني لاحتلال القوات المسلحة المالية لمعسكرات (مينوسما)".
وأوضح أن "مغادرة القوات الأممية لمنطقة (كيدال) الواقعة على بعد 350 كيلومترا شمالي العاصمة المالية باماكو دون تسليم المعسكرات التي غادرتها للجيش المالي قد يتسبب في خلق اضطرابات".
واضاف أن "حالة المغادرة المتسرعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تعرض للخطر العملية التي بدأت وتهدد أمن واستقرار منطقة (كيدال)".
يذكر أن المجلس العسكري في مالي دعا منتصف يونيو الماضي بعثة (مينوسما) إلى الانسحاب من البلاد دون تأخير منتقدا فشلها في التعامل مع التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد.
وأصدر مجلس الأمن الدولي نهاية يونيو الماضي قرارا بالإجماع لإنهاء تفويض (مينوسما) اعتبارا من الأول من يوليو مع هدف إتمام العملية بحلول 31 ديسمبر 2023 وإمكانية البقاء لحماية المدنيين في الجوار المباشر لمواقعهم.
وأنشئت البعثة التي أقامت نحو 10 قواعد موزعة في أرجاء مالي عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان. (النهاية)

م ر / ر ج



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