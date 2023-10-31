مالي تتأسف لانسحاب بعثة (مينوسما) من كيدال دون تسليمها المعسكرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش المالي اليوم الثلاثاء انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من مدينة (كيدال) شمالي البلاد دون إشعار السلطات العليا في البلاد وتسليمها المعسكرات.
وعبر الجيش المالي عن أسفه "لعدم إبلاغ السلطات العليا في البلاد" وقال في بيان "نلاحظ مرة أخرى وبأسف شديد أن هذا الانسحاب لم يتم الرجوع فيه إلى القوات المسلحة المالية كما هو منصوص عليه في الجدول الزمني لاحتلال القوات المسلحة المالية لمعسكرات (مينوسما)".
وأوضح أن "مغادرة القوات الأممية لمنطقة (كيدال) الواقعة على بعد 350 كيلومترا شمالي العاصمة المالية باماكو دون تسليم المعسكرات التي غادرتها للجيش المالي قد يتسبب في خلق اضطرابات".
واضاف أن "حالة المغادرة المتسرعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تعرض للخطر العملية التي بدأت وتهدد أمن واستقرار منطقة (كيدال)".
يذكر أن المجلس العسكري في مالي دعا منتصف يونيو الماضي بعثة (مينوسما) إلى الانسحاب من البلاد دون تأخير منتقدا فشلها في التعامل مع التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد.
وأصدر مجلس الأمن الدولي نهاية يونيو الماضي قرارا بالإجماع لإنهاء تفويض (مينوسما) اعتبارا من الأول من يوليو مع هدف إتمام العملية بحلول 31 ديسمبر 2023 وإمكانية البقاء لحماية المدنيين في الجوار المباشر لمواقعهم.
وأنشئت البعثة التي أقامت نحو 10 قواعد موزعة في أرجاء مالي عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان. (النهاية)
م ر / ر ج
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