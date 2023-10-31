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اليمن يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مخيم (جباليا) في (غزة)

10/31/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 – 10 (كونا) -- دان اليمن اليوم الثلاثاء بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم (جباليا) في قطاع (غزة) ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات الأبرياء أغلبهم نساء وأطفال.
واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان هذا الاستهداف انتهاكا جديدا يضاف إلى قائمة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف فوري لايقاف هذه الجرائم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والتي قد تعصف تداعياتها بالمنطقة عموما.
وجددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية كسبيل وحيد لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت "مجزرة مروعة" جديدة بعد أن قصفت حيا سكنيا في (جباليا) شمالي غزة ما أسفر عن سقوط 400 بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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