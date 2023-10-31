اليمن يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مخيم (جباليا) في (غزة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 – 10 (كونا) -- دان اليمن اليوم الثلاثاء بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم (جباليا) في قطاع (غزة) ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات الأبرياء أغلبهم نساء وأطفال.
واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان هذا الاستهداف انتهاكا جديدا يضاف إلى قائمة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف فوري لايقاف هذه الجرائم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والتي قد تعصف تداعياتها بالمنطقة عموما.
وجددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية كسبيل وحيد لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت "مجزرة مروعة" جديدة بعد أن قصفت حيا سكنيا في (جباليا) شمالي غزة ما أسفر عن سقوط 400 بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين. (النهاية)
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