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وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية إنفاذ هدنة فورية في الاراضي الفلسطينية

10/31/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء أهمية تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ هدنة انسانية فورية في الاراضي الفلسطينية التي تعاني من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد المدنيين في غزة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي لشكري مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين بحثا خلاله التصعيد العسكري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان ان الاتصال بين شكري وجين تناول أيضا ضرورة توفير الحماية للمدنيين العزل ورفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير للفلسطينيين وضمان النفاذ المستدام للمساعدات الانسانية الاغاثية لأهالي قطاع غزة. (النهاية)

أ س م / ر ج



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