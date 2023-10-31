وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية إنفاذ هدنة فورية في الاراضي الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء أهمية تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ هدنة انسانية فورية في الاراضي الفلسطينية التي تعاني من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد المدنيين في غزة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي لشكري مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين بحثا خلاله التصعيد العسكري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان ان الاتصال بين شكري وجين تناول أيضا ضرورة توفير الحماية للمدنيين العزل ورفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير للفلسطينيين وضمان النفاذ المستدام للمساعدات الانسانية الاغاثية لأهالي قطاع غزة. (النهاية)
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