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(رابطة العالم الاسلامي) تدين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في غزة

10/31/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 31 - 10 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء "بأشد العبارات" استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر ما تسبب في خسائر مروعة بالأرواح.
وندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذا التصعيد الخطير الذي راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء.
ودعا الدكتور العيسى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المريع والذي يعد انتهاكا لقوانينه وأعرافه والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات.
كما دعا المجتمع الدولي للاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزت كل ضمير حي وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر الجاري حماية للمدنيين الأبرياء واحتراما للقانون الدولي الإنساني. (النهاية)

ف ن / ر ج



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