(رابطة العالم الاسلامي) تدين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 31 - 10 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء "بأشد العبارات" استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر ما تسبب في خسائر مروعة بالأرواح.
وندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذا التصعيد الخطير الذي راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء.
ودعا الدكتور العيسى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المريع والذي يعد انتهاكا لقوانينه وأعرافه والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات.
كما دعا المجتمع الدولي للاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزت كل ضمير حي وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر الجاري حماية للمدنيين الأبرياء واحتراما للقانون الدولي الإنساني. (النهاية)
ف ن / ر ج
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