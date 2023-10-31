Wednesday, 01 November 2023 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/31/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الطائرتان الثامنة والتاسعة من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني تصلان إلى مطار العريش بحمولة إجمالية للطائرتين تقدر بنحو 50 طنا.

غزة – السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8525 شهيدا وإصابة أكثر من 21543 في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينهم 3542 طفلا و2187 امراة بالاضافة إلى تلقي 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1100 طفل.

الكويت - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم للعبة في عام 2034 مع حلول الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلبات.

بيروت - لبنان يعلن عن تقديمه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه مادة الفسفور الأبيض في القذائف التي يطلقها على الأراضي اللبنانية.

باريس - الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة في محطة قطار بعد أن وجهت تهديدات بتفجير نفسها ثم يتم توقيفها في محطة (مكتبة فرانسوا ميتران) في العاصمة الفرنسية.

إسلام أباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة اثنين آخرين بهجوم استهدف مركزا للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. (النهاية) ر ج

MENAFN31102023000071011013ID1107349231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث