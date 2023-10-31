موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الطائرتان الثامنة والتاسعة من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني تصلان إلى مطار العريش بحمولة إجمالية للطائرتين تقدر بنحو 50 طنا.

غزة – السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8525 شهيدا وإصابة أكثر من 21543 في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينهم 3542 طفلا و2187 امراة بالاضافة إلى تلقي 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1100 طفل.

الكويت - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم للعبة في عام 2034 مع حلول الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلبات.

بيروت - لبنان يعلن عن تقديمه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه مادة الفسفور الأبيض في القذائف التي يطلقها على الأراضي اللبنانية.

باريس - الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة في محطة قطار بعد أن وجهت تهديدات بتفجير نفسها ثم يتم توقيفها في محطة (مكتبة فرانسوا ميتران) في العاصمة الفرنسية.

إسلام أباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة اثنين آخرين بهجوم استهدف مركزا للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. (النهاية) ر ج