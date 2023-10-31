موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الطائرتان الثامنة والتاسعة من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني تصلان إلى مطار العريش بحمولة إجمالية للطائرتين تقدر بنحو 50 طنا.
غزة – السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8525 شهيدا وإصابة أكثر من 21543 في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينهم 3542 طفلا و2187 امراة بالاضافة إلى تلقي 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1100 طفل.
الكويت - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم للعبة في عام 2034 مع حلول الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلبات.
بيروت - لبنان يعلن عن تقديمه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه مادة الفسفور الأبيض في القذائف التي يطلقها على الأراضي اللبنانية.
باريس - الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة في محطة قطار بعد أن وجهت تهديدات بتفجير نفسها ثم يتم توقيفها في محطة (مكتبة فرانسوا ميتران) في العاصمة الفرنسية.
إسلام أباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة اثنين آخرين بهجوم استهدف مركزا للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. (النهاية) ر ج
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