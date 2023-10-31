مدير الـ أف بي آي يحذر من تزايد الهجمات ضد الولايات المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن الأول من تشرين الثاني (بترا)- حذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، كريستوفر راي، مساء أمس الثلاثاء، من أن "الحرب بين إسرائيل وحماس زادت التهديد بشن هجمات ضد الأميركيين في الولايات المتحدة إلى مستوى آخر تماما"، بحسب واشنطن تايمز.

وقال راي، أمام لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ، "نقدر أن تصرفات حماس وحلفائها ستكون مصدر إلهام لم نشهد مثيلا له منذ أن اطلق تنظيم داعش الإرهابي ما يسمى بـ "الخلافة " قبل عدة سنوات".

وأضاف "لا يمكننا أيضا أن نستبعد، ونحن لا نستبعد احتمال أن تستغل حماس أو منظمة أخرى النزاع الحالي لشن هجمات هنا على أراضينا".

وقال إن التهديد الأكبر هو للمجموعتين اليهودية والمسلمة في الولايات المتحدة.

وأوضح أن "قلقنا الأشد هو أن يستوحي متطرفون عنيفون أو أفراد أو مجموعات صغيرة من أحداث الشرق الأوسط وان ينفذوا هجمات ضد أميركيين يمارسون حياتهم اليومية".

وأضاف أن "الحرب المستمرة في الشرق الأوسط رفعت التهديد بشن هجوم ضد الأميركيين في الولايات المتحدة إلى مستوى آخر تماما".

--(بترا)

ب خ/ب ع/ هـ ح

01/11/2023 00:11:06