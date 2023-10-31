الجامعة العربية: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيال ما يجري لأهل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا)- دانت الجامعة العربية، بأشد العبارات، قصف إسرائيل لمخيم جباليا، مساء أمس الثلاثاء، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 400 شخص.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها.
وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، محملا المسؤولية للمجتمع الدولي عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم.
وقال إن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفاً أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسؤولية عالمية وأممية.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن كل يوم يمر على استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
01/11/2023 00:18:50
MENAFN31102023000117011021ID1107349229
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.