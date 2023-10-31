مسؤول أممي يدعو مجلس الأمن لوقف آلة الموت في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الاول من تشرين الثاني (بترا)- دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء
مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء "دوامة الموت" في الشرق الأوسط.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك "يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه"، معربا عن أمله بأن تتجاوز الدول الأعضاء الانقسامات وتمارس سلطتها، محذراً من أن الاختيارات التي سيتخذها الأعضاء ستوسم الجميع لأجيال عدة.
وفيما الوضع الإنساني "الكارثي" مستمر في التدهور في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، كان غراندي واضحا خلال مؤتمر صحافي عقد في نهاية جلسة المجلس وقال "لا يريد الفلسطينيون مغادرة غزة، و يريدون دخول المساعدات إلى غزة، ويجب أن يكون ذلك هو الأولوية".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
01/11/2023 00:06:37
MENAFN31102023000117011021ID1107349228
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