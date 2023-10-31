مسؤول أممي يدعو مجلس الأمن لوقف آلة الموت في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الاول من تشرين الثاني (بترا)- دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء

مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء "دوامة الموت" في الشرق الأوسط.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك "يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه"، معربا عن أمله بأن تتجاوز الدول الأعضاء الانقسامات وتمارس سلطتها، محذراً من أن الاختيارات التي سيتخذها الأعضاء ستوسم الجميع لأجيال عدة.

وفيما الوضع الإنساني "الكارثي" مستمر في التدهور في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، كان غراندي واضحا خلال مؤتمر صحافي عقد في نهاية جلسة المجلس وقال "لا يريد الفلسطينيون مغادرة غزة، و يريدون دخول المساعدات إلى غزة، ويجب أن يكون ذلك هو الأولوية".

--(بترا)





أ ن/ب ع/ هـ ح

01/11/2023 00:06:37