بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت بوليفيا، اليوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على قطاع غزة.

ووفقاً لوكالة (رويترز)، قالت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان إن حكومة بلادها، قطعت علاقتها مع إسرائيل؛ بسبب ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة، وحتى 2020 عندما أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنيس العلاقات.

وأدان الرئيس البوليفي، لويس آرسي، في 21 تشرين الأول الحالي، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة القصف الذي طال المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

ودعا الرئيس البوليفي، إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ينتهك بشكل علني حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن الدولي بمنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

31/10/2023 23:56:50