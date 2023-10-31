بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت بوليفيا، اليوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على قطاع غزة.
ووفقاً لوكالة (رويترز)، قالت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان إن حكومة بلادها، قطعت علاقتها مع إسرائيل؛ بسبب ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على غزة.
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة، وحتى 2020 عندما أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنيس العلاقات.
وأدان الرئيس البوليفي، لويس آرسي، في 21 تشرين الأول الحالي، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة القصف الذي طال المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
ودعا الرئيس البوليفي، إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ينتهك بشكل علني حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن الدولي بمنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
31/10/2023 23:56:50
MENAFN31102023000117011021ID1107349227
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