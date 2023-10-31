عرض الفيلم المرمم Ernst Lubitsch فى الدورة الـ 74 بمهرجان برلين السينمائى

MENAFN - Youm7) أعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى في دورته الـ 74 التي ستقام خلال العام المقبل، عن عرض الفيلم الكلاسيكى الصامت المرمم Ernst Lubitsch، للمخرج إرنست لوبيتش، بدقة 4K، على أن يتم عرض الفيلم في 18 فبراير 2024 في Haus der Kulturen der Welt مع فرقة من Berliner Philharmoniker التي ستؤدي مرافقة موسيقية حية لموسيقى جديدة للعمل.

Ernst Lubitsch

كما تولت نيكولا جويتز إدارة مشروع Berlinale Talents، التابع لمهرجان برلين السينمائى الدولى، لتكمل فريق القيادة المزدوج لمبادرة تطوير المواهب جنبًا إلى جنب مع مدير البرنامج فلوريان ويجهورن، فى الأول من سبتمبر المقبل.

تجلب نيكولا جويتز إلى فريق Berlinale Talents خبرتها المهنية التى تمتد لسنوات عديدة فى أكاديمية السينما الأوروبية، حيث كانت مسئولة عن إدارة فعاليات جوائز الأفلام الأوروبية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الشبكات الأخرى فى قطاع الأفلام حتى عام 2020.

فى الفترة الأخيرة أظهرت جويتز معرفتها الممتازة بالتنمية، والتواصل مع الشركاء، وقيادة الفريق كمنسقة لمشروع Driving the Human، وهو مشروع تعاوني متعدد السنوات في تقاطع العلم والفن.

تقوم نيكولا جويتز حاليًا بإكمال تدريبها كمدربة شخصية وأعمال، وبالتالى ستجلب دوافع قيمة إضافية لفريقها الجديد.

وصرح الثنائى الإدارى فى Berlinale، ماريت ريسنبيك وكارلو شاتريان: "لقد عرفت نيكولا عن Berlinale Talents منذ البداية وكانت على اتصال بنا، ويسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لمواصلة نجاح Berlinale Talents كمبادرة مستدامة لتنمية المواهب مع نيكولا والفريق بأكمله ".

وصرحت نيكولا جويتز قائلة: "Berlinale Talents عالم فريد من نوعه، بيئة عمل مثيرة، حيث يمكن استكشاف الأفكار الجديدة والتغييرات الرائدة في صناعة السينما واختبارها وتطويرها بالتعاون مع شركاء وأنصار من الدرجة الأولى، وإنني أتطلع بشدة للمساهمة في هذا الأمر مع فريق من ذوي الخبرة".

على أن تبقى مديرة المشروع السابقة، كريستين تروستروم، فى الفريق حتى 31 أكتوبر المقبل لضمان تسليم سلس للمهام وعلاقات شريكة طويلة الأمد مع نيكولا جويتز.