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حصل على الجنسية المصرية بسبب أغنية ..اليوم عيد ميلاد وديع الصافي

10/31/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Youm7) من أجمل الأغاني وأشهرها أغنية " عظيمة يا مصر " وهي من
الأغاني الوطنية المصرية، من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي ، وبسبب هذه الأغنية، منح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الجنسية المصرية للفنان الكبير وديع الصافي الذي تمر اليوم ذكري ميلاده فهو من مواليد1 نوفمبر عام 1921 .

جدير بالذكر أن الفنان الكبير الراحل وديع الصافي كانت انطلاقته الفنية عام 1938 حين فاز بالمرتبة الأولى لحنًا وغناء وعزفًا من بين أربعين متباريًا في مباراة للإذاعة اللبنانية، أيام الانتداب الفرنسي، في أغنية "يا مرسل النغم الحنون" ، وكان أول لقاء له مع محمد عبد الوهاب سنة 1944 حين سافر إلى مصر. وفي سنة 1947 سافر مع فرقة فنية إلى البرازيل وبقي فيها 3 سنوات، وبعد عودته من البرازيل، أطلق أغنية «عاللّوما»، فذاع صيته بسبب هذه الأغنية التي لاقت صدى في جميع الاوساط، وأصبحت بمثابة التحية التي يلقيها اللبنانيون على بعضهم بعضا. وكان أول مطرب عربي يغني الكلمة البسيطة وباللهجة اللبنانية بعدما طعّمها بالموال ، ومن أشهر أغانيه التي مازالت يرددها كل محبيه في الوطن العربي وينهل من تراثه كل المطربين أغنيات : علي رمش عيونها ، ودار يا دار ، عندك بحرية ، الليل يا ليلي ، طلوا أحبابنا ، يا عيني ع الصبر ، لبنان يا قطعة سما ، الله يرضي عليك .









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