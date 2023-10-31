أحمد أبو الحسن أوفيس بوي بمعهد السينما فى فيلم ولنا فى الخيال حب

(MENAFN
- Youm7)
يشارك الفنان أحمد أبو الحسن في الفيلم السينمائي الجديد
(ولنا في الخيال حب) إخراج ساره رزيق، وبطولة كل أحمد السعدني ومايان السيد، وعدد من الوجوه الشابة وطلبة المعاهد الفنية المتخصصة .
الفيلم تدور أحداثه داخل أروقة المعهد العالي للسينما ، وكشف أبو الحسن عن أنه يجسد في الفيلم دور " أوفيس بوي " يعمل داخل معهد السينما ويتميز بخفة الظل.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد أبو الحسن من نجوم المسرح المصري وحصل من قبل علي عدة جوائز منها جائزة ممثل أول في مهرجان آفاق مسرحية عام 2022 ، وجائزة ممثل ثالث في مهرجان الشركات عام 2022، وشارك من قبل في عدد من العروض المسرحية بالبيت الفني للمسرح منها مسرحية " حوش بديعة " ومسرحية " حب رايح جاي " للمخرج ياسر صادق ، ومسرحية " القطط " و" جنة كوكي " إخراج صفوت صبحي ، كما شارك في مسلسلات : اللعبة ، وش وضهر .
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