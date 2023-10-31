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أحمد أبو الحسن أوفيس بوي بمعهد السينما فى فيلم ولنا فى الخيال حب

10/31/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Youm7)

يشارك الفنان أحمد أبو الحسن في الفيلم السينمائي الجديد
(ولنا في الخيال حب) إخراج ساره رزيق، وبطولة كل أحمد السعدني ومايان السيد، وعدد من الوجوه الشابة وطلبة المعاهد الفنية المتخصصة .

الفيلم تدور أحداثه داخل أروقة المعهد العالي للسينما ، وكشف أبو الحسن عن أنه يجسد في الفيلم دور " أوفيس بوي " يعمل داخل معهد السينما ويتميز بخفة الظل.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد أبو الحسن من نجوم المسرح المصري وحصل من قبل علي عدة جوائز منها جائزة ممثل أول في مهرجان آفاق مسرحية عام 2022 ، وجائزة ممثل ثالث في مهرجان الشركات عام 2022، وشارك من قبل في عدد من العروض المسرحية بالبيت الفني للمسرح منها مسرحية " حوش بديعة " ومسرحية " حب رايح جاي " للمخرج ياسر صادق ، ومسرحية " القطط " و" جنة كوكي " إخراج صفوت صبحي ، كما شارك في مسلسلات : اللعبة ، وش وضهر .









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