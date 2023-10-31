فيلم الرعب The Exorcist: Believer يحقق 120 مليون دولار عالميا

(MENAFN
- Youm7) وصلت إيرادات فيلم الرعب The Exorcist: Believer، إلى 120 مليون و 643 الف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، ووصلت مدة العمل إلى ساعة و51 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.
وانقسمت الإيرادات بين 59 مليون و 527 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 61 مليون و 116 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.
فيلم الرعب The Exorcist: Believer
يدورعندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.
يقوم ببطولة فليم الرعب الجديد The Exorcist: Believer ، كل من ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.
MENAFN31102023000132011024ID1107349222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.