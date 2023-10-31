فيلم الرعب The Exorcist: Believer يحقق 120 مليون دولار عالميا

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم الرعب The Exorcist: Believer، إلى 120 مليون و 643 الف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، ووصلت مدة العمل إلى ساعة و51 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت الإيرادات بين 59 مليون و 527 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 61 مليون و 116 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم الرعب The Exorcist: Believer

يدورعندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.

يقوم ببطولة فليم الرعب الجديد The Exorcist: Believer ، كل من ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.



