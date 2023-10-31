عندك أرق اليومين دول؟ اعرف علاقة اضطراب النوم باكتمال القمر

MENAFN - Youm7) انتهى العمل بالتوقيت الصيفي، وبدأنا منذ أيام في اتباع التوقيت الشتوي، مع اقتراب فصل الشتاء الذي تتغير معه كل تفاصيل اليوم،ومنها تغيير طاقة الشخص مع اكتمال القمر، الأمر الذي قد يؤدي اضطراب النوم، كما أوضحت مطورة علم الطاقة الدكتورة مها العطار في حديثها لـ "اليوم السابع" أن مع التغيرات الفصلية تضطرب الساعة البيولوجية للإنسان فتنعكس على جسده وروحه ، كما أوضحت علاقة اضطراب النوم بتغير الفصول واكتمال القمر كما يلي.

اكتمال القمر مطورة طاقة توضح علاقة اضطراب النوم واكتمال القمر

وتابعت مطورة الطاقة أن اكتمال القمر الفترة الماضية يجعلنا نعاني

من التعب وحتى الإرهاق لأن الجسم يمكن أن يبطئ ويريد أن يستريح قليلاً، وهذا يعني أنه من المحتمل أن تنام طوال الليل ولا تستيقظ أو تعاني من الأرق كثيرًا كما حدث في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وأضافت أنه قد تستيقظ متعبًا وتريد البقاء في السرير طوال اليوم ولا تفعل شيئًا سوى الراحة.

وأردفت أنه مر على اجسادنا بالكثير من تحسينات الطاقة أو ما يعرف في هذا العلم بالتغيرات، وهي ليست سهلة على الجسم بشكل عام لهذا السبب يستغرق الأمر وقتًا للتعافي، وأضافت أنه قد تشعر أيضًا بالصداع وضغط الجسم وآلام العضلات، وسوف تهدأ عملية إعادة تهيئة المعدة تدريجيًا ويمكنك تناول الطعام بشكل طبيعي، ولكن قد يظل الجسم يعاني من الغثيان.فلا تقلق فهي فترة وستمر سريعاً.

القمر علاج اضطراب النوم مع اكتمال القمر

وأضافت مطورة الطاقة أن مهما فعلت ومهما شعرت بالضغط وحاجتك للعمل خذ وقتًا لنفسك وتأكد من الراحة قدر الإمكان، واخلد إلى النوم مبكرًا حتى تتمكن من النوم لفترة أطول، وأعلم أنه يجب أن تتحسن في غضون أيام قليلة .

وتابعت أن عليك ألا تنسي أن تفعل كما يفعل اجدادك في مثل هذا الوقت وهو شراب "الشيح" في مثل هذا التوقيت من كل شهر، والبرقوق الصيني المجفف، كلها تقضي علي الديدان في الجسم اساس كل الأمراض،

وأعلم أن علاجك في شرابك وطعامك، فاكتمال القمر فرصة عظيمة للشفاء وتحسين طاقتك فيما هو آت

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وقت اكتمال القمر



