عندك أرق اليومين دول؟ اعرف علاقة اضطراب النوم باكتمال القمر

(MENAFN
- Youm7) انتهى العمل بالتوقيت الصيفي، وبدأنا منذ أيام في اتباع التوقيت الشتوي، مع اقتراب فصل الشتاء الذي تتغير معه كل تفاصيل اليوم،
ومنها تغيير طاقة الشخص مع اكتمال القمر، الأمر الذي قد يؤدي اضطراب النوم، كما أوضحت مطورة علم الطاقة الدكتورة مها العطار في حديثها لـ "اليوم السابع" أن مع التغيرات الفصلية تضطرب الساعة البيولوجية للإنسان فتنعكس على جسده وروحه ، كما أوضحت علاقة اضطراب النوم بتغير الفصول واكتمال القمر كما يلي.
اكتمال القمر مطورة طاقة توضح علاقة اضطراب النوم واكتمال القمر
وتابعت مطورة الطاقة أن اكتمال القمر الفترة الماضية يجعلنا نعاني
من التعب وحتى الإرهاق لأن الجسم يمكن أن يبطئ ويريد أن يستريح قليلاً، وهذا يعني أنه من المحتمل أن تنام طوال الليل ولا تستيقظ أو تعاني من الأرق كثيرًا كما حدث في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وأضافت أنه قد تستيقظ متعبًا وتريد البقاء في السرير طوال اليوم ولا تفعل شيئًا سوى الراحة.
وأردفت أنه مر على اجسادنا بالكثير من تحسينات الطاقة أو ما يعرف في هذا العلم بالتغيرات، وهي ليست سهلة على الجسم بشكل عام لهذا السبب يستغرق الأمر وقتًا للتعافي، وأضافت أنه قد تشعر أيضًا بالصداع وضغط الجسم وآلام العضلات، وسوف تهدأ عملية إعادة تهيئة المعدة تدريجيًا ويمكنك تناول الطعام بشكل طبيعي، ولكن قد يظل الجسم يعاني من الغثيان.فلا تقلق فهي فترة وستمر سريعاً.
القمر علاج اضطراب النوم مع اكتمال القمر
وأضافت مطورة الطاقة أن مهما فعلت ومهما شعرت بالضغط وحاجتك للعمل خذ وقتًا لنفسك وتأكد من الراحة قدر الإمكان، واخلد إلى النوم مبكرًا حتى تتمكن من النوم لفترة أطول، وأعلم أنه يجب أن تتحسن في غضون أيام قليلة .
وتابعت أن عليك ألا تنسي أن تفعل كما يفعل اجدادك في مثل هذا الوقت وهو شراب "الشيح" في مثل هذا التوقيت من كل شهر، والبرقوق الصيني المجفف، كلها تقضي علي الديدان في الجسم اساس كل الأمراض،
وأعلم أن علاجك في شرابك وطعامك، فاكتمال القمر فرصة عظيمة للشفاء وتحسين طاقتك فيما هو آت
.
وقت اكتمال القمر
MENAFN31102023000132011024ID1107349221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.