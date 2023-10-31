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الانتقادات الدائمة والانسحاب.. 4 سلوكيات ابعد عنها لتتجنب الطلاق

10/31/2023 11:22:09 PM
(MENAFN- Youm7) في أي زواج، هناك عدد من السلوكيات التي يمكن أن تعزز العلاقة بين الزوجين، وهناك أيضًا بعض السلوكيات التي لديها القدرة على تدمير علاقتك. ومع ذلك، فهناك أربعة سلوكيات فقط، عند تجنبها، تحسن بشكل كبير فرصك في تجنب الطلاق وفقًا لما ذكره موقع "YourTangoo" الأمريكي للعلاقات.


الاتهام:
المماطلة فى قول الحقيقة من أول مرة بين الشريكين، تصعد الأمر إلى الشك، وإلقاء اللوم وتوجيه لاتهامات عديدة تعقد الأمور بين الطرفين، لذلك أهم السلوكيات هي الصدق في المشاعر والأقوال والأفعال، الصدق يصاحب الحقيقة دائما.

التصعيد:
إذا حدثت مشكلة بين الطرفين لأحد الأسباب إما أن تتصعد وتتجه إلى الأعلى وتؤدي إلى الطلاق، وإما أن تتجه إلى الأسفل ويتخطاها الطرفان، فاستمرار الزواج من أحد أسبابه هو حل المشكلة إذا حدثت، المشكلة وحدها بعيدا عن تكبيرها أو ذكر المشكلات السابقة، واستمرار المزايدة فيها.



الانتقادات الدائمة وعدم القبول :
هذا السلوك مثل باقي السلوكيات، يحول الزواج إلى معركة، فيها طرف مهزوم وآخر منتصر، وعندما لا تتقبل شريك حياتك وتنتقده طيلة الوقت وتتنمر عليه فإن هذا يضعفه، وربما يدمر احترامه لذاته. قد يجعلك هذا تشعر بالانتصار عليه في خلاف ما، ولكنه بلا شك سيجعلك تخسر العلاقة بالكامل.



الانسحاب:


المناقشة هي السبيل الوحيد لحل المشكلة، وليس الانسحاب من المسئوليات، ففي بعض العلاقات يكون الانسحاب بمثابة إعلان بعدم بذل أي مجهود لحل المشكلة، والتخلي المباشر عن استمرار الحياة الزوجية وتركها، أو الانسحاب الصامت بعدم التحدث والافصاح عن أسباب المشكلة ومناقشة الحلول، واستمرار مسؤوليات الحياة بصمت دون كلام أو مشاركة.



وقد يأخذ الانسحاب أشكالاً كثيرة، مثل "الصمت العقابي" أو حتى الخروج من المنزل أو الغرفة وإغلاق الباب بعنف. مشكلة الانسحاب ليس فقط أنه لا يؤدي إلى حل المشكلة، لكنه أيضًا يخلف شعورًا بالهجر والخوف عند الطرف الآخر، لذلك هو من أسوأ السلوكيات التي تؤدي إلى انتهاء العلاقة الزوجية.














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