وصفات طبيعية لتقشير الشفاه.. مكونات تجعل لونها ورديا وناعمة ونضرة

MENAFN - Youm7) تصاب الشفاه أحياناً بالجفاف والبهتان الأمر الذى يجعل الفتاة تشعر بالإنزعاج الذى يدفعها للبحث عن حلول تساعدها في الحصول على شفاه وردية جذابة، ولتحقيق ذلك يجب اتباع وصفات طبيعية لتقشير الشفاه والتي تعتمد على عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "healthshots".





وصفات طبيعية لتقشير الشفاه وصفة القهوة وزيت الزيتون لتقشير الشفاه

تساعد القهوة على تقشير البشرة بلطف كما تنظف المسام بعمق، ومن ناحية أخرى يساعد زيت الزيتون على ترطيب وتغذية الشفاه وذلك من خلال خلط

ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتو ، ووضع هذا الخليط على الشفاه وتركها لفترة تتراوح مابين 2-3 دقائق ثم غسل الشفاه بالماء.

تقشير الشفاه





وصفة العسل والسكر لتقشير الشفاه

تساعد هذه الوصفة على تقشير الشفاه وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل بالإضافة مع ملعقة صغيرة من السكر ووضع هذا الخليط على الشفاه مع فرك الخليط بلطف حتى تذوب حبيبات السكر، ويعمل العسل على ترطيب الشفا بينما يساعد السكر على إزالة الجلد الجاف وتقشير الشفاه، ثم غسلها بالماء.

وصفات طبيعية لتقشير الشفاه





وصفة الكاكاو وزيت اللوز لتقشير الشفاه

يحتوي زيت اللوز على فيتامين E الذي يساعد في الحصول على شفاه ناعمة، كما يعمل الكاكاو على تقشير الشفاه ويجعلها ناعمة وذلك من خلال

خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز وفرك الشفاه بالخليط لمدة 5 دقائق، ثم غسل الشفاه.

طرق طبيعية لتقشير الشفاه





وصفة زيت جوز الهند لتقشير الشفاه

يعتبر ملح الهيمالايا الوردي من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشفاه الجافة والمتقشرة، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من الملح الوردي مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ووضع هذا الخليط على الشفاه مع الفرك بلطف ثم غسل الشفاه .