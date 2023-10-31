وصفات طبيعية لتقشير الشفاه.. مكونات تجعل لونها ورديا وناعمة ونضرة

(MENAFN
- Youm7) تصاب الشفاه أحياناً بالجفاف والبهتان الأمر الذى يجعل الفتاة تشعر بالإنزعاج الذى يدفعها للبحث عن حلول تساعدها في الحصول على شفاه وردية جذابة، ولتحقيق ذلك يجب اتباع وصفات طبيعية لتقشير الشفاه والتي تعتمد على عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "healthshots".
وصفات طبيعية لتقشير الشفاه وصفة القهوة وزيت الزيتون لتقشير الشفاه
تساعد القهوة على تقشير البشرة بلطف كما تنظف المسام بعمق، ومن ناحية أخرى يساعد زيت الزيتون على ترطيب وتغذية الشفاه وذلك من خلال خلط
ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتو ، ووضع هذا الخليط على الشفاه وتركها لفترة تتراوح مابين 2-3 دقائق ثم غسل الشفاه بالماء.
تقشير الشفاه
وصفة العسل والسكر لتقشير الشفاه
تساعد هذه الوصفة على تقشير الشفاه وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل بالإضافة مع ملعقة صغيرة من السكر ووضع هذا الخليط على الشفاه مع فرك الخليط بلطف حتى تذوب حبيبات السكر، ويعمل العسل على ترطيب الشفا بينما يساعد السكر على إزالة الجلد الجاف وتقشير الشفاه، ثم غسلها بالماء.
وصفات طبيعية لتقشير الشفاه
وصفة الكاكاو وزيت اللوز لتقشير الشفاه
يحتوي زيت اللوز على فيتامين E الذي يساعد في الحصول على شفاه ناعمة، كما يعمل الكاكاو على تقشير الشفاه ويجعلها ناعمة وذلك من خلال
خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز وفرك الشفاه بالخليط لمدة 5 دقائق، ثم غسل الشفاه.
طرق طبيعية لتقشير الشفاه
وصفة زيت جوز الهند لتقشير الشفاه
يعتبر ملح الهيمالايا الوردي من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشفاه الجافة والمتقشرة، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من الملح الوردي مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ووضع هذا الخليط على الشفاه مع الفرك بلطف ثم غسل الشفاه .
MENAFN31102023000132011024ID1107349218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.