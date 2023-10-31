6 أشياء تفعلها يوميا تجعلك لا تستمتع بالحياة.. اعرف ازاى تتغلب عليها

MENAFN - Youm7) في بعض الأحيان، رغم انشغالنا الكبير والكثير من المهام التي ننجزها، نشعر أن حياتنا عادية وعالقة في الروتين ونشعر بالملل وليس لدينا ما نفعله. يمر الكثيرون بهذه المشاعر وكأنهم موجودون فقط وليسوا على قيد الحياة ويعيشونها ويستمتعون بها فعلاً. ولمعرفة ما إذا كان هذا الشعور مؤقت أو أنه أصبح نمطًا دائمًا، تعرف على بعض الأخطاء التي تتسبب في هذا الشعور لديك والتي تجعلك تعيش في روتين ولا تستمتع بالحياة وفقاً لما نشره موقع "inspiredbyinsiders":

الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدة التليفزيون، واحدة من الطرق التي تستهلك وقتا طويلا من اليوم، سواء لإنهاء المهام العملية، أو حتى للتصفح، فما عليك فعله هو أخذ فترات راحة من التكنولوجيا ومشاركة الأنشطة التي تجلب الفرح والراحة لحياتك.

استخدام الهاتف قلة الطموح



عدم وضع هدف للحياة، يجعلك تشعر بالركود وعدم التطور، وقد يكون ذلك علامة على فقدانك لشغفك بالحياة ويجب عليك إعادة تقييم أولوياتك، وترتيبها، للشعور بلذة الحياة.

إهمال صحتك

إن إهمال صحتك الجسدية والعقلية يشير إلى أنك تفتقر إلى حياة مرضية، فالأصحاء يقدرون رفاهيتهم ويخصصون الوقت لأنشطة الرعاية الذاتية مثل التمارين الرياضية أو التأمل أو العلاج.

سيدة عدم المشاركة الاجتماعية

يرفض الكثيرون الدعوات الاجتماعية، سواء من الأقارب أو الأصدقاء، ويفضلون البقاء في المنزل بمفردهم، فعلى الرغم من ضرورة فعل ذلك كل فترة للشعور بالهدوء المنفرد، لكن تجنب التفاعل الاجتماعي بشكل مستمر قد يتركك وحيدا، فعليك أن تدفع نفسك للانخراط في تجارب جديدة والتعرف على أشخاص جدد.

تجاهل الهوايات

إذا كنت لا تعطي الأولوية لعواطفك واهتماماتك، فالحياة دون هوايات يمكن أن تصبح مملة وغير مرضية، فأعد التواصل مع شغفك، وتجربة أشياء جديدة، وابحث عما يجلب الإثارة.

فتاة إهمال تطوير الذات

النمو الشخصي واكتشاف الذات أمران حيويان لحياة مرضية، إذا أهملت نموك العقلي والعاطفي، فقد يؤدي ذلك إلى الركود والشعور بعدم الإنجاز، فعليك أن تستثمر وقتك في تعلم مهارات جديدة.



