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منظمة التجارة العالمية تكشف النقاب عن جناح بيت التجارة فى قمة المناخ COP28

10/31/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها ستشارك في استضافة جناح بيت التجارة في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 مع 3 منظمات دولية أخرى - غرفة التجارة الدولية (ICC)، ومركز التجارة الدولية (ITC) ومؤتمر الأمم المتحدة،
بشأن التجارة والتنمية (الأونكتاد) – كمبادرة رائدة تسلط الضوء على الدور المحوري للتجارة في كونها جزءًا من الحل لأزمة المناخ.

ولأول مرة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة wto
تم تسليط الضوء على التجارة كموضوع محدد فى المؤتمر، على النحو المبين في البرنامج المواضيعى الذى أعلنته رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والتى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، سيعزز بيت التجارة هذا التركيز على التجارة من خلال توفير مساحة مخصصة لإثارة المناقشات والحلول حول كيف يمكن للتجارة أن تساعد في دفع إجراءات المناخ والتنمية المستدامة. ستركز الأنشطة في بيت التجارة على تسريع العمل المناخي من خلال التنمية التي تقودها التجارة، باستخدام أساليب منسقة وشاملة، لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا: "أدعوكم إلى أول جناح لبيت التجارة على الإطلاق، وهو جانب جديد من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مع يوم التجارة،
نريد أن نثبت أن التجارة جزء من الحل لأزمة المناخ. ولدعم مناقشاتنا، سنطرح على الطاولة قائمة من إجراءات السياسة التجارية التى يمكن أن تساعد البلدان على الوصول إلى صافى الصفر.







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