منظمة التجارة العالمية تكشف النقاب عن جناح بيت التجارة فى قمة المناخ COP28

(MENAFN
- Youm7) أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها ستشارك في استضافة جناح بيت التجارة في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 مع 3 منظمات دولية أخرى - غرفة التجارة الدولية (ICC)، ومركز التجارة الدولية (ITC) ومؤتمر الأمم المتحدة،
بشأن التجارة والتنمية (الأونكتاد) – كمبادرة رائدة تسلط الضوء على الدور المحوري للتجارة في كونها جزءًا من الحل لأزمة المناخ.
ولأول مرة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة wto
تم تسليط الضوء على التجارة كموضوع محدد فى المؤتمر، على النحو المبين في البرنامج المواضيعى الذى أعلنته رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والتى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، سيعزز بيت التجارة هذا التركيز على التجارة من خلال توفير مساحة مخصصة لإثارة المناقشات والحلول حول كيف يمكن للتجارة أن تساعد في دفع إجراءات المناخ والتنمية المستدامة. ستركز الأنشطة في بيت التجارة على تسريع العمل المناخي من خلال التنمية التي تقودها التجارة، باستخدام أساليب منسقة وشاملة، لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا: "أدعوكم إلى أول جناح لبيت التجارة على الإطلاق، وهو جانب جديد من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مع يوم التجارة،
نريد أن نثبت أن التجارة جزء من الحل لأزمة المناخ. ولدعم مناقشاتنا، سنطرح على الطاولة قائمة من إجراءات السياسة التجارية التى يمكن أن تساعد البلدان على الوصول إلى صافى الصفر.
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