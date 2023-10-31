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عضو بشعبة الاستثمار العقارى: ما تم تنفيذه فى سيناء إعجاز حقيقى على أرض الواقع

10/31/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمود العدل، الخبير العقاري، وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أن ما تم تنفيذه داخل سيناء علي أرض الواقع من مشروعات عمرانية وبنية تحتية وطرق ومشروعات زراعية وصناعية، يعد إعجازا حقيقيا على أرض الواقع، حيث نفذت الوزارة مشروعات بمئات المليارات خلال 9 سنوات، كانت تستغرق فى العهود السابقة عشرات السنين.



وأضاف الدكتور محمود العدل، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن مشروعات التنمية العمرانية التى تم تنفيذها من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة نسبة المساحة المشغولة بالسكان، كما ساهمت بشكل كبير فى عملية التنمية داخل شبه جزيرة سيناء، وهو ما أدى بشكل كبير فى تحقيق عملية تنمية حقيقية داخل سيناء، وساعد ذلك فى جذب المزيد من المستثمرين والمواطنين في وقت واحد.



وقال إنه لأول مرة نشاهد أن الحكومة
تعمل بكامل وزارتها وهيئاتها كفريق واحد داخل سيناء، الكل يعمل طبقا لما هو مطلوب منه ومنوط به، فاختفاء الروتين والبيروقراطية كان العنوان الرئيسى خلال تنفيذ تلك المشروعات الكبري.





كان اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، قد قال:" نعمل في أكثر من 500 مشروع تنموى (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة".





وأكد اللواء محمود نصار، أن هذه المشروعات تستهدف المساهمة فى تنمية سيناء ومدن القناة، من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، ويُسهل الحركة، ويربط سيناء بالوطن الأم.





وأوضح أن المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها، تشمل 141 مشروعا للطرق بأطوال أكثر من 1100 كم، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، و32 مشروعاً للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بتكلفة 900 مليون جنيه، وتجمعات سكنية تنموية جديدة، بتكلفة حوالى 4.2 مليار جنيه، وأكثر من 17 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومشروعات مرافق وخدمات، بتكلفة 2.3 مليار
جنيه، و57 مشروعا لتوصيل التيار الكهربائى، وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.17 مليار جنيه، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتكلفة 10 مليارات جنيه.












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