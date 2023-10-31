رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة: مشروعات سيناء تدمج أبناء القبائل فى خطط التنمية

MENAFN - Youm7) أكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن حجم المشروعات التى أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء اليوم، من شأنها دمج أبناء سيناء في خطط الدولة لتنمية سيناء بسواعد أبناءها.

وأشاد علاء السقطي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء، خاصة في الوقت الحالي، والتي تؤكد حرص الدولة الجاد على أن تنال سيناء نصيبها من أعمال التنمية التى تشهدها الدولة على كافة النواحى خاصة مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.

واعتبر السقطي زيارة رئيس الوزراء فى الوقت الحالي رسالة واضحة الهدف منها التأكيد بأن أرض سيناء أرض مصرية وستظل، لافتا إلى ما أعلنه رئيس الوزراء ببدء مشروعات تنموية مليارية جديدة بسواعد أبنائها وتهدف إلى خدمة أهالي سيناء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء، متابعا "إنه سيكون هناك قروض ميسرة لأهالى شمال سيناء فى تنفيذ المشروعات".

وأكد:" الأجيال الشابة ممكن ما تكونش عارفة قيمة سيناء.. ودور القوى الناعمة مهم فى توعية الشباب بأهمية سيناء".

وتابع فى كلمة له بمؤتمر صحفى بشمال سيناء، إنه تم تطوير ميناء العريش والهدف منه تحويله لميناء دولى وحجم التجارة عليه ستخدم فى الأساس جميع أهالى شمال سيناء.