رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة: مشروعات سيناء تدمج أبناء القبائل فى خطط التنمية

(MENAFN
- Youm7) أكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن حجم المشروعات التى أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء اليوم، من شأنها دمج أبناء سيناء في خطط الدولة لتنمية سيناء بسواعد أبناءها.
وأشاد علاء السقطي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء، خاصة في الوقت الحالي، والتي تؤكد حرص الدولة الجاد على أن تنال سيناء نصيبها من أعمال التنمية التى تشهدها الدولة على كافة النواحى خاصة مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
واعتبر السقطي زيارة رئيس الوزراء فى الوقت الحالي رسالة واضحة الهدف منها التأكيد بأن أرض سيناء أرض مصرية وستظل، لافتا إلى ما أعلنه رئيس الوزراء ببدء مشروعات تنموية مليارية جديدة بسواعد أبنائها وتهدف إلى خدمة أهالي سيناء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء، متابعا "إنه سيكون هناك قروض ميسرة لأهالى شمال سيناء فى تنفيذ المشروعات".
وأكد:" الأجيال الشابة ممكن ما تكونش عارفة قيمة سيناء.. ودور القوى الناعمة مهم فى توعية الشباب بأهمية سيناء".
وتابع فى كلمة له بمؤتمر صحفى بشمال سيناء، إنه تم تطوير ميناء العريش والهدف منه تحويله لميناء دولى وحجم التجارة عليه ستخدم فى الأساس جميع أهالى شمال سيناء.
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