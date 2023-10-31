Wednesday, 01 November 2023 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


44.3 مليار جنيه استثمارات لتحقيق التنمية الصناعية فى سيناء

10/31/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت الدولة جهود كبيرة لتحقيق التنمية الصناعية في سيناء من خلال ضخ استثمارات 44.3 مليار جنيه لعدد 29 مشروع خلال الفترة من يونيو 2014 إلي أكتوبر 2023 كما تم يجرى تدشين عدة مشروعات صناعية أوشكت على الانتهاء.
ونجحت الدولة في تنفيذ عدد 4 مجمعات صناعية في رفع ونخل والحسينية و10 مصانع للرمال السوداء ومصنع للسودا اش بجانب عدد كبير من المشروعات التي تقوم بخدمة المصانع الجديدة.

وبحسب تقرير حكومي بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً نحو 2.9 مليار جنيه وبلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً وبلغت تكلفة إنتاج مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر 727 مليون جنيه.
تمت إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج .



التنمية الصناعية








MENAFN31102023000132011024ID1107349213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث