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خطة لقطاع البترول لحفر 110 آبار باستثمارات 4.8 مليار دولار خلال 3 أعوام

10/31/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Youm7) شهد قطاع البترول على مدار السنوات التسع الماضية تكثيف لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج حيث تم طرح 12 مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز والتواصل والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية واستخدام التكنولوجيا الرقمية ، وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة وهي بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.




وكان لتوقيع الاتفاقيات وترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والسعودية تمكين مصر من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية ، وهذه المزايدات والاتفاقيات انتهت بتوقيع واستصدار 120 اتفاقية بقوانين مع الشركاء العالميين بحد أدنى من الاستثمار حوالى 22 مليار دولار وحفر 450 بئر استكشافى كحد أدنى مع منح توقيع 1.3 مليار دولار ، وخلال تلك الفترة تم تنفيذ
مشروعا لتنمية وإنتاج البترول والغاز باستثمارات 34 مليار دولار ، ليبلغ حجم إنتاج مصر مليون و730 ألف برميل مكافئ يومياً خلال العام المالي الحالي.





وتضمنت أهم المشروعات التى تم تنفيذها والتى ساهمت في تنمية وزيادة الإنتاج مشروعات تنمية ( ظهر ، أتول ، نورس شمال اسكندرية ، شمال سيناء ، شمال العامرية وغرب الدلتا ، ويأتى حقل ظهر الذي يعد درة قطاع البترول ومصر فى الاكتشافات حتى الآن، وترجع أهمية هذا الحقل ليس فقط في حجمه وإنما في الوقت القياسي 28شهراً لتنفيذ أعمال التنمية والإنتاج بمعدلات عالمية وكان من ضمن المشروعات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى عام 2018والعودة للتصدير.





ومن المشروعات الجارى تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالی 2 ملیار دولار مشروعات مليحة العميق وشمال صفا وجيسوم والمرحلة العاشرة في غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط.



كما تم وضع خطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لحفر 110 آبار باستثمارات حوالی 4.8 مليار دولار خلال أعوام 2023-2024-2025، هذا
وتم
حتى الآن حفر 10 آبار اسفرت عن تحقيق اكتشافات باحتياطي يقدر بحوالي2.6 تريليون قدم مكعب وكان من أهمها كشف "نرجس"، وهناك خطة متوسطة الأجل وهى من عام 2026 حتى عام 2023 وسيتم فيها حفر 65 بئرا، وهذا الرقم قابل للزيادة وفقاً لما تسفر عنه المزايدة التي سوف يتم طرحها خلال الفترة القادمة وتوقيع اتفاقيات جديدة.












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