ذاكرة اليوم.. تأسيس اليونسكو وميلاد إدوارد سعيد ورحيل جمعة الشوان

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 1 نوفمبر العديد من الأحداث المهم التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.





حدث فى مثل هذا اليوم

1179ـ تتويج فيليب الثانى ملكًا على فرنسا.

1869 - افتتاح دار الأوبرا الخديوية في مصر.

1897 - تأسيس نادى اليوفنتوس الإيطالى لكرة القدم.

1911 - إلقاء أول قنبلة من طائرة حربية إيطالية وذلك خلال الحرب العثمانية الإيطالية.

1922 - مصطفى كمال أتاتورك يعلن قيام الجمهورية التركية وإلغاء النظام السلطاني بصفة رسمية.

1927 - "مجلس النقد الفلسطيني" يصدر الجنيه الفلسطينى والذى بقي متداولًا في فلسطين والأردن حتى عام 1950.

1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - يونسكو.

1956 -سوريا والأردن يقطعان العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وذلك أثناء العدوان الثلاثي.

1964 - فتح جدار برلين مؤقتًا وذلك للسماح بمرور الذين تجازوا سن الخامسة والستين.

1982 - مصر تفوز بعضوية مجلس الأمن للمرة الرابعة في تاريخها.

1990 - جامعة الدول العربية تبدأ العمل رسميًا من القاهرة بعد عودتها إليها من مقرها المؤقت في تونس.





ولد فى مثل هذا اليوم

1921 - وديع الصافي، مغني لبناني.

1935 - إدوارد سعيد، مفكر أمريكي من أصل فلسطيني.





رحل فى مثل هذا اليوم

1903 - تيودور مومسن، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1902.

1985 - فؤاد حداد، شاعر مصري.

2011 - أحمد الهوان، عميل مصري لجهاز المخابرات العامة المصرية، وشهرته جمعة الشوان.





مناسبات

اليوم العالمي للخضريين