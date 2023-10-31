ذاكرة اليوم.. تأسيس اليونسكو وميلاد إدوارد سعيد ورحيل جمعة الشوان

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 1 نوفمبر العديد من الأحداث المهم التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث فى مثل هذا اليوم
1179ـ تتويج فيليب الثانى ملكًا على فرنسا.
1869 - افتتاح دار الأوبرا الخديوية في مصر.
1897 - تأسيس نادى اليوفنتوس الإيطالى لكرة القدم.
1911 - إلقاء أول قنبلة من طائرة حربية إيطالية وذلك خلال الحرب العثمانية الإيطالية.
1922 - مصطفى كمال أتاتورك يعلن قيام الجمهورية التركية وإلغاء النظام السلطاني بصفة رسمية.
1927 - "مجلس النقد الفلسطيني" يصدر الجنيه الفلسطينى والذى بقي متداولًا في فلسطين والأردن حتى عام 1950.
1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - يونسكو.
1956 -سوريا والأردن يقطعان العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وذلك أثناء العدوان الثلاثي.
1964 - فتح جدار برلين مؤقتًا وذلك للسماح بمرور الذين تجازوا سن الخامسة والستين.
1982 - مصر تفوز بعضوية مجلس الأمن للمرة الرابعة في تاريخها.
1990 - جامعة الدول العربية تبدأ العمل رسميًا من القاهرة بعد عودتها إليها من مقرها المؤقت في تونس.
ولد فى مثل هذا اليوم
1921 - وديع الصافي، مغني لبناني.
1935 - إدوارد سعيد، مفكر أمريكي من أصل فلسطيني.
رحل فى مثل هذا اليوم
1903 - تيودور مومسن، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1902.
1985 - فؤاد حداد، شاعر مصري.
2011 - أحمد الهوان، عميل مصري لجهاز المخابرات العامة المصرية، وشهرته جمعة الشوان.
مناسبات
اليوم العالمي للخضريين
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