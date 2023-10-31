صدر حديثا.. ترجمة عربية لرواية راقصة الباليه للإيطالية ماتيلدى سيراو

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار يسطرون للنشر، في جدة، ترجمة عربية لرواية بعنوان "راقصة الباليه "، للكاتبة الإيطالية ماتيلدي سيراو، ونقلها عن الإيطالية إلى اللغة العربية المترجم مينا شحاتة.

ويقول المترجم مينا شحاتة، فى مقدمة ترجمته لرواية "راقصة الباليه" قدمت لنا ماتيلدى شخصية كارميلا، الراقصة المسكينة، كفتاة صالحة، تفيض بأصدق المشاعر، ولكنها لا تملك العديد من مقومات الجمال والإغواء، حتى إنها استمرت تكافح من أجل كسب قوت يومها.

مضت كارميلا أيامها فى حياة منعزلة، وأصبح الرجال لا يمثلون سوى تهديدا لفضيلتها، وخطرا لعفتها، ولم يستطع أى منهم أن يلعب دور المحب الذى يريدها لنفسه رغم قبح ملامحها، ربما لهذا السبب ظلت كارميلا تقاوم فى صمود محاولات بعض الرجال لإغوائها والإيقاع بها، حتى جاء اليوم عندما سخر أحدهم من عذريتها ليحتدم الصراع بين الرغبة فى الحفاظ على أخلاقها وعفتها وبين كبرياءها المجروح وحاجتها إلى الظهور فى صورة أجمل بين جموع تلك الراقصات حولها.

رواية راقصة الباليه

ببراعة تجعلنا ماتيلدى نتساءل: هل تستطيع كارميلا الحفاظ على طهارتها وسط مجتمع فاسد؟ هل ستحافظ على إخلاصها ونزاهتها كفتاة دفعتها ظروف الحياة إلى الانخراط فى هذه المهنة؟ أليس من حقها أن تمضى فى سبيلها وتفعل كما يفعلن أولئك الراقصات؟.

وسط هذه الأسئلة، ورغم التركيز المكثف على شخصية كارميلا مينينو، بطلة الرواية، لم تتوان ماتيلدى فى رسم شخصيات الرواية الأخرى بدقة وعناية، مع إبراز نمط حياتهم وطريقة عيشهم، إلى جانب الوصف الدقيق للمدن والأماكن والشوارع، ولا سيما وصف الملابس فى أثناء العروض التى تظهر حجم الجهد المبذول والتعب الشديد الذى تتعرض له الراقصات خلال وظيفتهن.