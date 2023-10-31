طبعة جديدة للترجمة الإنجليزية لرواية صائد اليرقات للسودانى أمير تاج السر

(MENAFN
- Youm7) أعلن الكاتب السودانى أمير تاج السر ، عن صدور طبعة جديدة من الترجمة الإنجليزية لرواية "صائد اليرقات" ضمن سلسلة "أبولو" التى تصدرها دار بلومزبري للنشر.
وصلت روايته "صائد اليرقات" إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية عام 2011، وتدور أحداثها عن عميل مخابرات سابق يدعى عبد الله حرفش يُحال إلى التقاعد فيقرر امتهان الكتابة ويبدأ بارتياد مقهى "قصر الجميز" الذي كان يكتب به تقاريره بمتعة غريبة، هذا المقهى جميع رواده مثقفين يبدأ بمجالستهم والاستماع لهم ليتعلم أصول الكتابة ويلازم الروائي الشهير في المقهى المعروف بـ"أ.ت" ويعرض عليه مسودات روايته التي يتخذ بها أبطالا من حياته كزوج عمته وحفار القبور وجاره ويستمع للنقد اللاذع من الروائي الشهير وملاحظاته القاسية عن أسلوبه الذي يشبه كُتاب تقارير عملاء المخابرات! حتى يتعرض عبدالله حرفش والقراء لصدمة مدهشة وغريبة في نهاية الرواية..
صائد اليرقات
هذا ويعتبر أمير تاج السر من أهم كتاب الواقعية السحرية فى الأدب العربى، ويمتاز أسلوبه باللغة الشعرية الموحية، وتوظيف الأسطورى والسحرى والغرائبى، وصدرت له أكثر من خمس عشرة رواية منها: توترات القبطى والعطر الفرنسى وزحف النمل وأرض السودان- الحلو والمر، وعدة كتب فى السيرة منها: مرايا ساحلية وقلم زينب.
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