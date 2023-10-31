طبعة جديدة للترجمة الإنجليزية لرواية صائد اليرقات للسودانى أمير تاج السر

MENAFN - Youm7) أعلن الكاتب السودانى أمير تاج السر ، عن صدور طبعة جديدة من الترجمة الإنجليزية لرواية "صائد اليرقات" ضمن سلسلة "أبولو" التى تصدرها دار بلومزبري للنشر.

وصلت روايته "صائد اليرقات" إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية عام 2011، وتدور أحداثها عن عميل مخابرات سابق يدعى عبد الله حرفش يُحال إلى التقاعد فيقرر امتهان الكتابة ويبدأ بارتياد مقهى "قصر الجميز" الذي كان يكتب به تقاريره بمتعة غريبة، هذا المقهى جميع رواده مثقفين يبدأ بمجالستهم والاستماع لهم ليتعلم أصول الكتابة ويلازم الروائي الشهير في المقهى المعروف بـ"أ.ت" ويعرض عليه مسودات روايته التي يتخذ بها أبطالا من حياته كزوج عمته وحفار القبور وجاره ويستمع للنقد اللاذع من الروائي الشهير وملاحظاته القاسية عن أسلوبه الذي يشبه كُتاب تقارير عملاء المخابرات! حتى يتعرض عبدالله حرفش والقراء لصدمة مدهشة وغريبة في نهاية الرواية..

صائد اليرقات

هذا ويعتبر أمير تاج السر من أهم كتاب الواقعية السحرية فى الأدب العربى، ويمتاز أسلوبه باللغة الشعرية الموحية، وتوظيف الأسطورى والسحرى والغرائبى، وصدرت له أكثر من خمس عشرة رواية منها: توترات القبطى والعطر الفرنسى وزحف النمل وأرض السودان- الحلو والمر، وعدة كتب فى السيرة منها: مرايا ساحلية وقلم زينب.