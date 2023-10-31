انطلاق الورشة الثانية فى الرسم المؤهلة لمسابقة المواهب الذهبية

MENAFN - Youm7) احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، أقامت مسابقة المواهب الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة، الورشة الثانية للرسم المؤهلة للمسابقة، تحت عنوان "50 عاما على انتصار أكتوبر"، بقاعة ممر 35 بمتحف محمود خليل .

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى، وتقام الورش بإشراف الفنان الدكتور شاكر الإدريسى مدير إدارة الورش المحلية والدولية بقطاع الفنون التشكيلية.

فعاليات الورشة الثانية فى الرسم المؤهلة لمسابقة المواهب الذهبية





وعن الورشة الثانية للمسابقة، قالت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس جمعية البلد اليوم ومنسق عام مسابقة المواهب الذهبية، إنه شارك فيها مجموعة من الفتيات المتميزات من مؤسسة التثقيف الفكري بحلوان، وأن الورشة الأولى لسلسلة ورش المسابقة انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى، بمتحف محمود خليل عقب جولة داخل المتحف.

الورشة الثانية فى الرسم المؤهلة لمسابقة المواهب الذهبية





وأشارت الدكتورة هادية صابر إلى أن الورش تهدف إلى تنمية المواهب الفنية لذوى الهمم من خلال التعرف على الأعمال الفنية ومشاهدتها ثم التعبير عن مهاراتهم فى هذه الورش، موضحة أنه منذ انطلاق المسابقة فى عام 2018 وهى تؤكد على الدور الهام والتأثير الفعال للفن على أصحاب الهمم، وهذا العام تم إضافة فن الرسم للمسابقة بإعتباره مجال من مجالات الفن التى تعبر عن الذات خاصة مع أصحاب الهمم.