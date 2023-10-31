انطلاق الورشة الثانية فى الرسم المؤهلة لمسابقة المواهب الذهبية

(MENAFN
- Youm7) احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، أقامت مسابقة المواهب الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة، الورشة الثانية للرسم المؤهلة للمسابقة، تحت عنوان "50 عاما على انتصار أكتوبر"، بقاعة ممر 35 بمتحف محمود خليل .
المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى، وتقام الورش بإشراف الفنان الدكتور شاكر الإدريسى مدير إدارة الورش المحلية والدولية بقطاع الفنون التشكيلية.
فعاليات الورشة الثانية فى الرسم المؤهلة لمسابقة المواهب الذهبية
وعن الورشة الثانية للمسابقة، قالت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس جمعية البلد اليوم ومنسق عام مسابقة المواهب الذهبية، إنه شارك فيها مجموعة من الفتيات المتميزات من مؤسسة التثقيف الفكري بحلوان، وأن الورشة الأولى لسلسلة ورش المسابقة انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى، بمتحف محمود خليل عقب جولة داخل المتحف.
الورشة الثانية فى الرسم المؤهلة لمسابقة المواهب الذهبية
وأشارت الدكتورة هادية صابر إلى أن الورش تهدف إلى تنمية المواهب الفنية لذوى الهمم من خلال التعرف على الأعمال الفنية ومشاهدتها ثم التعبير عن مهاراتهم فى هذه الورش، موضحة أنه منذ انطلاق المسابقة فى عام 2018 وهى تؤكد على الدور الهام والتأثير الفعال للفن على أصحاب الهمم، وهذا العام تم إضافة فن الرسم للمسابقة بإعتباره مجال من مجالات الفن التى تعبر عن الذات خاصة مع أصحاب الهمم.
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