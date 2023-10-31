الفنان ناثان دوس ينحت الأم فى آخر أعماله.. صور

(MENAFN
- Youm7) نشر الفنان ناثان دوس صورا تجسد نحته لأحد أحدث أعماله وهو تمثال الأم الذى يجسد فيه ملامح الأم باستخدام الخامات الفنية.
وبرع الفنان ناثان دوس في تماثيل البورتريه ومن أشهر تمثال مجدى يعقوب الذى مر بمراحل متعددة شملت فى البداية عمل الفنان على التمثال لمدة ثلاثة أيام على نسخة من الطين لنحت ملامح التمثال الأولى.
وقال الفنان ناثان دوس فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن صاحب فكرة تمثال مجدى يعقوب، هو محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، الذى طلب منه عمل تمثال لطبيب القلب الشهير، موضحًا أن الفكرة بدأت فى الأتيليه الذى يملكه في القاهرة، بداية من الاسكتشات المبدئية وعمل قالب التمثال فى القاهرة قبل السفر إلى أسوان لحضور فعاليات سمبوزيوم أسوان فى دورته السابعة والعشرين.
وأوضح ناثان دوس خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكاية بدأت حين طلب منه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية تمثالاً لطبيب القلب الشهير مجدى يعقوب وهو ما حوله الفنان على أرض الواقع إلى منحوتة فنية باهظة الكشف والاكتشاف.
وعمل الفنان ناثان دوس "قوميسير" عام للدورة السادسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان للنحت فى دروته السابقة خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر الماضى بمدينة أسوان.
ناثان وتمثاله
تمثال الأم
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