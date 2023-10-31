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الفنان ناثان دوس ينحت الأم فى آخر أعماله.. صور

10/31/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) نشر الفنان ناثان دوس صورا تجسد نحته لأحد أحدث أعماله وهو تمثال الأم الذى يجسد فيه ملامح الأم باستخدام الخامات الفنية.

وبرع الفنان ناثان دوس في تماثيل البورتريه ومن أشهر تمثال مجدى يعقوب الذى مر بمراحل متعددة شملت فى البداية عمل الفنان على التمثال لمدة ثلاثة أيام على نسخة من الطين لنحت ملامح التمثال الأولى.

وقال الفنان ناثان دوس فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن صاحب فكرة تمثال مجدى يعقوب، هو محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، الذى طلب منه عمل تمثال لطبيب القلب الشهير، موضحًا أن الفكرة بدأت فى الأتيليه الذى يملكه في القاهرة، بداية من الاسكتشات المبدئية وعمل قالب التمثال فى القاهرة قبل السفر إلى أسوان لحضور فعاليات سمبوزيوم أسوان فى دورته السابعة والعشرين.

وأوضح ناثان دوس خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكاية بدأت حين طلب منه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية تمثالاً لطبيب القلب الشهير مجدى يعقوب وهو ما حوله الفنان على أرض الواقع إلى منحوتة فنية باهظة الكشف والاكتشاف.

وعمل الفنان ناثان دوس "قوميسير" عام للدورة السادسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان للنحت فى دروته السابقة خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر الماضى بمدينة أسوان.

ناثان وتمثاله
تمثال الأم








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