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كل ما تحتاج معرفته عن أجهزة Macbooks الجديدة بشرائح M3

10/31/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة أبل عن طرازات MacBook Pro
جديدة، بأحدث شرائح M3 من أبل بتقنية 3 نانومتر، مع تكنولوجيا جديدة توفر تحسنًا ملحوظًا في عمر البطارية، وتوفر الطرازات الجديدة "أطول عمر للبطارية على الإطلاق في جهاز Mac"، وفقًا لشركة أبل.

ويمكن لبطارية جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة المزود بشريحة M3 لمدة تصل إلى 22 ساعة عند مشاهدة الأفلام باستخدام تطبيق Apple TV، أو ما يصل إلى 15 ساعة عند تصفح الويب، ويحتوي هذا الطراز على بطارية ليثيوم بوليمر بقدرة 70 وات في الساعة، وفقاً لموقع macrumors.

تدوم طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة المزودة بشرائح M3 Pro وM3 Max لمدة تصل إلى 18 ساعة عند مشاهدة الحركات باستخدام تطبيق ‌Apple TV‌ أو ما يصل إلى 12 ساعة عند تصفح الويب، ويأتي الطرازان M3 Pro وM3 Max مقاس 14 بوصة مزودين ببطارية ليثيوم بوليمر أكبر قليلاً بقدرة 72.4 وات في الساعة.

يمكن لطرازات MacBook Pro مقاس 16 بوصة من Apple المزودة بشرائح M3 Pro أو M3 Max أن تستمر لمدة تصل إلى 22 ساعة عند استخدام تطبيق ‌Apple TV‌ لمشاهدة الأفلام، أو 15 ساعة عند تصفح الويب، وتم تجهيز طرازي M3 Pro وM3 Max مقاس 16 بوصة ببطارية ليثيوم بوليمر بقدرة 100 واط في الساعة.







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