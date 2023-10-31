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كل ما تحتاج معرفته عن معالجات M3 الجديدة لتحسن التطبيقات وأداء الألعاب

10/31/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة آبل النقاب عن معالجاتها الجديدة M3، وتتضمن المعالجات الثلاثة تحسينات كبيرة على جانب وحدة معالجة الرسومات في الرقائق، وستوفر كل من M3 وM3 Pro وM3 Max أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية، ولكن الأهم من ذلك، أن عائلة شرائح M3 ستتضمن تغييرات كبيرة في وحدة معالجة الرسومات لتحسين التطبيقات الاحترافية وأداء الألعاب.



وستظهر شرائح M3 الثلاثة لأول مرة في طرازات MacBook Pro الجديدة، مع وجود M3 أيضًا كجزء من جهاز iMac الجديد مقاس 24 بوصة ، وفقا لتقرير theverge.



كما يتضمن M3 الأساسي وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مع أربعة نوى للأداء وأربعة نوى للكفاءة، وتدعي Apple أنها أسرع بنسبة تصل إلى 35 % من M1 لأداء وحدة المعالجة المركزية.



ولا نعرف بالضبط كيف يمكن مقارنة M3 بـ M2، ولكن عندما أعلنت شركة Apple عن M2 العام الماضي ، قالت إنها تتمتع بأداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة 18% مقارنة بـ M1، و يحتوي M3 أيضًا على وحدة معالجة رسومات 10 نواة مع بنية من الجيل التالي يُقال إنها أسرع بنسبة 65% من M1 فيما يتعلق بأداء الرسومات، ويدعم M3 ما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة وشاشة خارجية واحدة (بالإضافة إلى الشاشة المدمجة في أجهزة iMac وMacBooks).



ويحتوي M3 Pro على وحدة معالجة مركزية محسنة مكونة من 12 نواة مع ستة نوى للأداء وستة نوى للكفاءة، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات 18 نواة أسرع بنسبة تصل إلى 40% من M1 Pro.



وتقول Apple إن أداء وحدة المعالجة المركزية أسرع بنسبة تصل إلى 30 % من M1 Pro للمهام ذات الترابط الواحد، مما يتجنب مرة أخرى المقارنة المباشرة مع M2 ، كما يدعم M3 Pro ما يصل إلى 36 جيجابايت من الذاكرة الموحدة.



ويحتوي M3 Max على وحدة معالجة رسومات 16 نواة مع 12 نواة أداء وأربعة نوى كفاءة ووحدة معالجة رسومات 40 نواة ويقال إنها أسرع بنسبة تصل إلى 50 % من M1 Max.



ويدعم M3 Max ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، و تقول Apple إن أداء وحدة معالجة الرسومات في M3 Max أسرع بما يصل إلى 80% من M1 Max. يبدو هذا بمثابة تحسن كبير، خاصة وأن شركة Apple ادعت أن M2 Max كان أسرع بنسبة تصل إلى 30 % من M1 Max في الرسومات في وقت سابق من هذا العام.



إذا لم يكن الأمر واضحًا من المواصفات الأولية بالفعل، فهناك تركيز كبير على تحسينات وحدة معالجة الرسومات هنا وبنية الجيل التالي للرسومات والتطبيقات الاحترافية ، وتشتمل شرائح M3 على تقنية تتبع الشعاع وتظليل الشبكة مع تسريع الأجهزة، وكلاهما الأول من نوعه لشركة Apple Silicon.












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