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مطورو لعبة Bungie يسرحون عددا من الموظفين.. وتأجيل طرح تحديثات جديدة للعبة

10/31/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Youm7) سرحت شركة Bungie التى تمتلك لعبة تحمل نفس الاسم، عدد غير محدد من الموظفين بالإضافة إلى تأخير اثنين من إصدارتها القادمة: Marathon و Destiny 2 ، ومن المتوقع الآن إطلاق الأخير في يونيو 2024، بينما لن يتم إطلاق الأول حتى عام 2025، وفقا لتقرير theverge.



وتعد عمليات تسريح العمال، التي أبلغت عنها بلومبرج لأول مرة، جزءًا من التخفيضات المستمرة داخل قسم PlayStation في سونى، ولا يوجد رقم رسمي حتى الآن، ولكن الموظفين السابقين في Bungie بدأوا في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات تسريح العمال.



واشترت شركة Sony Bungie العام الماضي في صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار كان من المفترض أن تجعل مطور Destiny يعمل كوحدة مستقلة داخل الشركة.



وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Bungie بيت بارسونز على X تويتر سابقًا، اليوم هو يوم حزين فى Bungie حيث نقول وداعًا للزملاء الذين أحدثوا جميعًا تأثيرًا كبيرًا على الاستوديو الخاص بنا .



The Final Shape عبارة عن حزمة توسعة جديدة وطموحة لـ
Destiny 2
والتي تهدف إلى اختتام العديد من أهم أحداث السلسلة، وكان من المتوقع في الأصل إصدارها على منصتي سوني ومايكروسوفت فى فبراير 2024 .



وتستند Marathon إلى لعبة إطلاق النار المحبوبة من منظور الشخص الأول Bungie والتي تم إصدارها في البداية على نظام macOS في عام 1994.



ومن المتوقع أن تكون اللعبة الجديدة، التي تم تأجيلها الآن إلى عام 2025، بمثابة لعبة جديدة وهى لعبة "استخراج" حماية الأصناف النباتية ، ولم يضمن Bungie أبدًا أنه سيتم إصداره في عام 2024 ولكنه ألمح إلى هذه الخطة.



وتعد عمليات تسريح العمال في Bungie هي الأحدث في عام قاسٍ بالنسبة لمطوري الألعاب ، وألغت شركة Epic Games حوالي 830 وظيفة، أي ما يقرب من 16% من قوتها العاملة في سبتمبر.














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