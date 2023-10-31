أبل تتوقف عن إنتاج جهاز Macbook Pro مقاس 13 بوصة.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) مع إطلاق جهاز MacBook Pro M3 الجديد مقاس 14 بوصة، أوقفت Apple إنتاج جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة من الجيل الأول، ولم يعد مدرجًا للبيع عبر متجر أبل، حيث يقدم قسم MacBook Pro الطرازين مقاس 14 بوصة و16 بوصة فقط، وفقاً لموقع macrumors.

وكان جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة هو آخر جهاز Mac مزود بشريط Touch Bar، لذا فإن اختفاء جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة يعني أيضًا أنه تم إيقاف تشغيل Touch Bar رسميًا.

ويبلغ سعر جهاز M2 MacBook Pro مقاس 13 بوصة من أبل 1299 دولارًا، مما يجعله أغلى بـ 100 دولار من جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة المشابه جدًا.

ويبدأ سعر جهاز MacBook Pro M3 مقاس 14 بوصة الجديد من 1599 دولارًا، مما يعني أن ‌M2‌ ‌MacBook Air‌ هو الخيار الوحيد لأولئك الذين يبحثون عن كمبيوتر محمول بأسعار معقولة في الوقت الحالي.

سيظل جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة متاحًا في متجر Apple المجدد ومن تجار التجزئة حتى نفاد الإمدادات.