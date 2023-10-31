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دراسة تحذر: فرصة تجنب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية تنتهى

10/31/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة جديدة، أن فرصة وقف ارتفاع حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة يمكن أن تضيع في غضون ست سنوات فقط، فإن "ميزانية الكربون" تصل لأقصى كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن أن نصدرها.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدر العلماء أن البشرية لا يمكنها أن تنبعث سوى حوالي 250 جيجا طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون قبل أن تكون هناك فرصة بنسبة 50% لارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.



كما أن بالمعدلات الحالية، سيتم انبعاث هذا بحلول عام 2029، وفي الوقت الحالي، تنبعث البشرية حوالي 40 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، لذا بحلول عام 2029 سيتم إنتاج الكثير.



وتشير التقديرات الحالية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة والتي تعد السلطة الأولى في العالم في مجال علوم المناخ، إلى أن الأرض تسير على الطريق الصحيح نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 مع استمرار زيادة الانبعاثات العالمية في عام 2023.



وقال العلماء إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية سيكون كارثيا على البشر وأشكال الحياة الأخرى على الأرض، وحذر البعض من أن تجاوز حد 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى نقاط تحول مثل ذوبان الأنهار الجليدية القطبية مما قد يتسبب في ارتفاع حرارة الكوكب بشكل مستقل عن الانبعاثات البشرية.



وارتفعت درجة حرارة الأرض بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ مستويات ما قبل الصناعة.



وقال الدكتور روبن لامبول، من مركز السياسة البيئية في إمبريال كوليدج لندن والباحث الرئيسي للدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها تؤكد ما نعرفه بالفعل، نحن لا نفعل ما يكفي تقريبًا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية".



وأضاف لاميول، "إن عدم إحراز تقدم في خفض الانبعاثات يعني أنه يمكننا أن نكون على يقين أكبر من أي وقت مضى من أن نافذة الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات آمنة تغلق بسرعة."
















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