أكثر من 500 مهندس معماري ومصمم يشاركون في أسبوع دبي للتصميم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستعد دبي لاستضافة معرض «أسبوع دبي للتصميم» في حي التصميم خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 500 مصمم ومبدع ومهندس معماري. وتمثل هذه الفعالية فرصة للمصمّمين من جميع أنحاء المنطقة لعرض أعمالهم، كما تعتبر منصة للمحاضرات التفاعلية، وتعزيز الممارسات التقليدية والتكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وتحتل التصاميم المتعلقة بالعقارات جانبا رئيسيا في فعاليات الأسبوع. ومن ذلك معرض «داون تاون ديزاين» الذي سيقدم أكثر من 300 مصمّم وعلامة تجارية عالمية وإقليمية من أكثر من 40 دولة مثل Cosentino ، التي تكشف النقاب عن مفهوم الحمّام الروماني، إلى جانب أعمال المصممين المستقلين والاستوديوهات والمعارض من جميع أنحاء العالم.
وتشمل الفعاليات أيضا مسابقة أشغال مدنية التي شهدت تنافسا بين المصممين والمهندسين المعماريين لتقديم مقترحات مشاريع مبتكرة لتصاميم أثاث خارجي مبتكر في المناطق العامة. وفاز في نسخة هذا العام المهندس السوري أحمد القطان عبر مشروعه «ديزاينست» الذي سيتم الكشف عنه خلال الأسبوع، وهو مستوحى من الأهمية الثقافية لأبراج الحمام في شبه الجزيرة العربية.
كما تشمل الفعاليات الأعمال التركيبية في الهندسة المعمارية، حيث يقدم
المصممون والمهندسون المعماريون نماذج للتصميم والإبداع من خلال الأعمال التركيبية الضخمة مثل جناح « Altostrata - Therme Pavilion » وهو هيكل معماري ضخم صمّمه المهندس المعماري الفرنسي آرثر مامو ماني، وتم بناؤه عن طريق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومصنوع من مادة PLA القابلة للتحلل وأساسها السكر.
والى جانب ذلك، يستضيف أسبوع دبي للتصميم على مدار الأسبوع عدداً من المعارض الهامة منها معرض مصمّمين من الإمارات، الذي يمثل منصة تقدم الابداعات الشبابية تحت شعار «من أجل مساحات معيشية مستقبلية» مع التركيز على جوانب الاستدامة.
وتقدم كذلك محاضرات وندوات وجلسات حارية مثل «الاستدامة - الماضي والحاضر والمستقبل»، الذي يستعرض التطور المستمر للهندسة المعمارية المستدامة في المنطقة، والدور المهم للمهندسين المعماريين في هذه الرحلة.
MENAFN31102023000055011008ID1107349199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.