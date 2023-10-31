أكثر من 500 مهندس معماري ومصمم يشاركون في أسبوع دبي للتصميم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستعد‭ ‬دبي‭ ‬لاستضافة‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬دبي‭ ‬للتصميم‮»‬‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬التصميم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مصمم‭ ‬ومبدع‭ ‬ومهندس‭ ‬معماري‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬للمصمّمين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬لعرض‭ ‬أعمالهم،‭ ‬كما‭ ‬تعتبر‭ ‬منصة‭ ‬للمحاضرات‭ ‬التفاعلية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬التقليدية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭.‬

وتحتل‭ ‬التصاميم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعقارات‭ ‬جانبا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭. ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬داون‭ ‬تاون‭ ‬ديزاين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيقدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مصمّم‭ ‬وعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬وإقليمية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬مثل‭ ‬ Cosentino ،‭ ‬التي‭ ‬تكشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬مفهوم‭ ‬الحمّام‭ ‬الروماني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعمال‭ ‬المصممين‭ ‬المستقلين‭ ‬والاستوديوهات‭ ‬والمعارض‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتشمل‭ ‬الفعاليات‭ ‬أيضا‭ ‬مسابقة‭ ‬أشغال‭ ‬مدنية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تنافسا‭ ‬بين‭ ‬المصممين‭ ‬والمهندسين‭ ‬المعماريين‭ ‬لتقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتصاميم‭ ‬أثاث‭ ‬خارجي‭ ‬مبتكر‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬العامة‭. ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬المهندس‭ ‬السوري‭ ‬أحمد‭ ‬القطان‭ ‬عبر‭ ‬مشروعه‭ ‬‮«‬ديزاينست‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وهو‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬الثقافية‭ ‬لأبراج‭ ‬الحمام‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

كما‭ ‬تشمل‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأعمال‭ ‬التركيبية‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭

‬المصممون‭ ‬والمهندسون‭ ‬المعماريون‭ ‬نماذج‭ ‬للتصميم‭ ‬والإبداع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأعمال‭ ‬التركيبية‭ ‬الضخمة‭ ‬مثل‭ ‬جناح‭ ‬‮«‬ Altostrata ‭ - ‬ Therme ‭ ‬ Pavilion ‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬هيكل‭ ‬معماري‭ ‬ضخم‭ ‬صمّمه‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬الفرنسي‭ ‬آرثر‭ ‬مامو‭ ‬ماني،‭ ‬وتم‭ ‬بناؤه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقنيات‭ ‬الطباعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬ومصنوع‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬ PLA ‭ ‬القابلة‭ ‬للتحلل‭ ‬وأساسها‭ ‬السكر‭. ‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬يستضيف‭ ‬أسبوع‭ ‬دبي‭ ‬للتصميم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬الهامة‭ ‬منها‭ ‬معرض‭ ‬مصمّمين‭ ‬من‭ ‬الإمارات،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬تقدم‭ ‬الابداعات‭ ‬الشبابية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساحات‭ ‬معيشية‭ ‬مستقبلية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬الاستدامة‭.‬

وتقدم‭ ‬كذلك‭ ‬محاضرات‭ ‬وندوات‭ ‬وجلسات‭ ‬حارية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الاستدامة‭ - ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬والمستقبل‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يستعرض‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬للهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والدور‭ ‬المهم‭ ‬للمهندسين‭ ‬المعماريين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭.‬