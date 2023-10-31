البنك الدولي يحذر من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حذر‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬قد‭ ‬ترتفع‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬إذا‭ ‬تصاعد‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الحرب‭ ‬الطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬والأغذية،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬ثابتة‭ ‬عند‭ ‬حوالي‭ ‬90‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يحذر‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوقعات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنقلب‭ ‬بسرعة‭.‬

وقال‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أسوأ‭ ‬السيناريوهات‭ ‬قد‭ ‬يتطور‭ ‬وضع‭ ‬مماثل‭ ‬لأزمة‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬السبعينيات،‭ ‬وقد‭ ‬يدفع‭ ‬هذا‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬140‭ ‬و157‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬وفي‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973‭ ‬قطعت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المنتجة‭ ‬للنفط‭ ‬صادراتها‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬يوم‭ ‬الغفران‭. ‬وأدى‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬صعود‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭. ‬وقال‭ ‬إنديرميت‭ ‬جيل‭ ‬كبير‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الصراع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬أكبر‭ ‬صدمة‭ ‬لأسواق‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬منذ‭ ‬السبعينيات،‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وكان‭ ‬لذلك‭ ‬آثار‭ ‬مدمرة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬سيحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬اليقظة،‭ ‬لأن‭ ‬سيناريو‭ ‬‮«‬صدمة‭ ‬الطاقة‭ ‬المزدوجة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬وقفزت‭ ‬أسعار‭ ‬الغاز‭ ‬الأوروبية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بسبب‭ ‬خشية‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تعطل‭ ‬خطوط‭ ‬الأنابيب‭ ‬قرب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الإضرار‭ ‬بالإمدادات‭ ‬العالمية‭.‬