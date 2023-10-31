تمكين يتعاون مع شركة ((صَفقات)) لدعم تمويل المؤسسات البحرينيّة الناشئة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬صفقات،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الجماعي‭ (‬ crowdfunding ‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لدعم‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينيّة‭ ‬الناشئة‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وبالأخص‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التقني‭. ‬إذ‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينيّة‭ ‬الواعدة‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والنمو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬احتياجاتها‭ ‬التمويليّة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬نمو‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقدّم‭ ‬تمكين‭ ‬دعماً‭ ‬للقروض‭ ‬التمويلية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تغطية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬البحرينيّة‭ ‬الناشئة‭. ‬وبالإضافة‭ ‬لذلك،‭ ‬ستساعد‭ ‬المنصة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين،‭ ‬وذلك‭ ‬بإجراءات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلاميّة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭): ‬‮«‬تلتزم‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لتوسعة‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافهم،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬حين‭ ‬يصعب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬السبل‭ ‬المصرفيّة‭ ‬التقليديّة‭. ‬ومن‭ ‬هنا،‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬صفقات،‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬إستراتيجية‭ ‬تمكين‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الشاملة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬وتشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬الرافدة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬صفقات‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬السيد‭: ‬‮«‬تفتخر‭ ‬صفقات‭ ‬بريادتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الجماعي‭ ‬ودعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬فسوف‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لأعمالها،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التقني‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلاميّة‭ ‬يمنحنا‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسيّة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬إذ‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتنا‭ ‬الرائدة‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭ ‬ويُعتمد‭ ‬عليه‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬التمويل‮»‬‭. ‬ويُذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ستوفر‭ ‬تسهيلات‭ ‬تمويل‭ ‬بالاقتراض‭ ‬مُصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬التقنيّة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬غير‭ ‬الملموسة‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتمكن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬بشكل‭ ‬سهل‭ ‬وسريع‭ ‬وبأقل‭ ‬الضمانات‭. ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬متاح‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الواعدة‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬التي‭ ‬تزاول‭ ‬أنشطتها‭ ‬منذ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المؤهلة‭ ‬التقدّم‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬شركة‭ ‬صفقات‭. ‬