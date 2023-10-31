تمكين يتعاون مع شركة ((صَفقات)) لدعم تمويل المؤسسات البحرينيّة الناشئة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن صندوق العمل (تمكين) توقيع اتفاقية تعاون مع شركة صفقات، إحدى الشركات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي المتخصصة في التمويل الجماعي ( crowdfunding ) في مملكة البحرين، لدعم تمويل المؤسسات البحرينيّة الناشئة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبالأخص العاملة في القطاع التقني. إذ يهدف هذا التعاون إلى تمكين المؤسسات البحرينيّة الواعدة والقائمة على الابتكار في الحصول على تمويل لتحقيق النجاح والنمو من خلال توفير احتياجاتها التمويليّة، الأمر الذي يسهم في تحفيز نمو منظومة ريادة الأعمال وتعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المقرر أن تقدّم تمكين دعماً للقروض التمويلية عن طريق تغطية جزء من الأرباح للمؤسسات البحرينيّة الناشئة. وبالإضافة لذلك، ستساعد المنصة هذه المؤسسات في جمع التمويل من العملاء والمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بإجراءات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة.
وبهذه المناسبة قالت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): «تلتزم تمكين بدعم روّاد الأعمال البحرينيين ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لتوسعة مشاريعهم وتحقيق أهدافهم، لا سيّما حين يصعب الحصول على التمويل عن طريق السبل المصرفيّة التقليديّة. ومن هنا، حرصنا على عقد هذه الاتفاقية مع شركة صفقات، والتي تتماشى مع إستراتيجية تمكين ورؤيتها الشاملة المتمثلة في دعم الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال ودفع عجلة نمو القطاعات الرئيسيّة الرافدة للاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع تقنية المعلومات والاتصالات». من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة صفقات حسين علي السيد: «تفتخر صفقات بريادتها في مجال التمويل الجماعي ودعم الاستثمار في مملكة البحرين. فسوف تسهم هذه المبادرة في التغلب على التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة من فئة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالحصول على التمويل اللازم لأعمالها، وخصوصًا في القطاع التقني. كما أن التزامنا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة يمنحنا ميزة تنافسيّة في السوق، إذ يعزز مكانتنا الرائدة كشريك موثوق ويُعتمد عليه للمؤسسات الباحثة عن التمويل». ويُذكر أن هذه المبادرة ستوفر تسهيلات تمويل بالاقتراض مُصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات المؤسسات التقنيّة والمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على الأصول غير الملموسة. وعلاوة على ذلك، ستتمكن المؤسسات المستفيدة من الحصول على التمويل اللازم بشكل سهل وسريع وبأقل الضمانات. علمًا أن هذا البرنامج متاح للشركات الناشئة من فئة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الواعدة والقائمة على الابتكار التي تزاول أنشطتها منذ أقل من ثلاث سنوات. يمكن للمؤسسات المؤهلة التقدّم على البرنامج عبر موقع شركة صفقات.
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