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السعودية تسعى إلى خصخصة مطارات وضخ 100 مليار دولار في قطاع الطيران

10/31/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬بـ100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بحلول‭ ‬2030،‭ ‬وجذب‭ ‬مستثمرين‭ ‬جدد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخصخصة،‭ ‬بحسب‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للقطاع‭ ‬ولوائحه‭ ‬الجديدة‭.‬

وذكرت‭ ‬الهيئة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬أمس‭ ‬كشفت‭ ‬فيه‭ ‬عما‭ ‬أسمتها‭ ‬‮«‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬،‭ ‬أنها‭ ‬اعتمدت‭ ‬3‭ ‬لوائح‭ ‬اقتصادية‭ ‬للمطارات‭ ‬والخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬وخدمات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬اللوائح‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها،‭ ‬هدفها‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬الناقلات‭ ‬الجوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬لخدمات‭ ‬النقل‭ ‬والشحن،‭ ‬وتوفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬محفزة‭ ‬للمنافسة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬وتمكين‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬واللوائح‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬توفّر‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬تتيح‭ ‬فرصاً‭ ‬متكافئة‭ ‬للمشغلين‭ ‬الحاليين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬المستقبليين‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الهيئة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬اللائحة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمطارات،‭ ‬لتطوير‭ ‬الأسس‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬مشغليها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬خصخصتها‭ ‬وتيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬انضمام‭ ‬مستثمرين‭ ‬جدد‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتمكين‭ ‬مشغلي‭ ‬المطارات‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الأجور‭ ‬وفقاً‭ ‬لمخططاتهم،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬الالتزام‭ ‬بالضوابط‭ ‬التنظيمية‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني،‭ ‬لتمكين‭ ‬مشغلي‭ ‬المطارات‭ ‬من‭ ‬تنويع‭ ‬إيراداتهم‭ ‬بمرونة‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬العوائد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬غير‭ ‬الملاحية،‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬سيحفّز‭ ‬المطارات‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬الخدمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬داخلها،‭ ‬لتصبح‭ ‬مطارات‭ ‬ذات‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭ ‬وجاذبة‭ ‬للحركة‭ ‬الجوية‮»‬‭.‬

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