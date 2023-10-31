طلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين يستعرضون مواهب البحرين إقليميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مثلت‭ ‬الطالبتان‭ ‬حبيبة‭ ‬ماهر‭ ‬ومريم‭ ‬مدن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمي‭ ‬ومنتدى‭ ‬الشباب‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ ‬وبرعاية‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وتمحور‭ ‬المنتدى‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭ ‬المتعددة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬الطاقة،‭ ‬والصحة‭. ‬

وفي‭ ‬مداخلتها،‭ ‬تطرقت‭ ‬الطالبة‭ ‬حبيبة‭ ‬ماهر،‭ ‬الطالبة‭ ‬بتخصص‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توعية‭ ‬المجتمعات‭ ‬حول‭ ‬السلامة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتشريعات‭ ‬والسياسات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومبادرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬المختلفة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬حبيبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ ‬لتمثيل‭ ‬منتدى‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬المائدة‭ ‬المستديرة‭ ‬الختامية،‭ ‬والتي‭ ‬حضرها‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬السفراء،‭ ‬الوزراء‭ ‬وممثلو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

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‬وناقشت‭ ‬الطالبة‭ ‬مريم‭ ‬مدن،‭ ‬الطالبة‭ ‬بتخصص‭ ‬المالية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للخير‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوكمة،‭ ‬وتأثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬ومبادرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭.‬

وقد‭ ‬اشتركت‭ ‬كلتا‭ ‬الطالبتين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المسودة‭ ‬النهائية‭ ‬بشأن‭ ‬الشباب‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك،‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬فخورون‭ ‬برعاية‭ ‬طلابنا‭ ‬في‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬شغفهم‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭. ‬وهذا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للطلاب‭ ‬لإعدادهم‭ ‬لحياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭.‬‮«‬

وأعربت‭ ‬الطالبة‭ ‬حبيبة‭ ‬ماهر‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وقالت‭: ‬‮»‬إننا‭ ‬نتشرف‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمي‭ ‬ومنتدى‭ ‬الشباب‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬اختيارنا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3 ‭,‬ 000‭ ‬متقدم‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬لنا‭. ‬ولذا‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬لدعمها‭ ‬المستمر‭.‬

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‬وأكدت‭ ‬الطالبة‭ ‬مريم‭ ‬مدن‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬المنتدى‭ ‬أصبح‭ ‬أكبر‭ ‬منبر‭ ‬عالمي‭ ‬للحوار‭ ‬والعمل‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بشأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭. ‬وقد‭ ‬تطور‭ ‬المؤتمر‭ ‬ليشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬حدث‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬تمتد‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬القيمة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المستدامة‭ ‬الكاملة‭.‬

وأضافت‭: ‬‮»‬لقد‭ ‬أتاح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6000‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬ووزراء‭ ‬ومديرون‭ ‬تنفيذيون‭ ‬لشركات‭ ‬وأسواق‭ ‬مالية‭ ‬عالمية‭ ‬وصناديق‭ ‬ثروة‭ ‬سيادية‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬وقادة‭ ‬ومفكرون‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الآخرين،‭ ‬فرصة‭ ‬لتعميق‭ ‬فهمنا‭ ‬لمشهد‭ ‬سياسات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاستثمارات‭ ‬العالمية‭. ‬وأشكر‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تمثيل‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الأخرى‭.‬‮«‬

وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬مهمة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬لتمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬شغفهم‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم،‭ ‬تساعد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الشباب،‭ ‬ووضع‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬العالمية‭.‬