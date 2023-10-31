طلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين يستعرضون مواهب البحرين إقليميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مثلت الطالبتان حبيبة ماهر ومريم مدن مملكة البحرين في منتدى الاستثمار العالمي ومنتدى الشباب التابع للجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرعاية من الجامعة الأمريكية بالبحرين، الذي عقد في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمحور المنتدى حول موضوع «الاستثمار في التنمية المستدامة»، حيث ناقش التحديات الرئيسية في مجال الاستثمار الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في الأمن الغذائي، الطاقة، والصحة.
وفي مداخلتها، تطرقت الطالبة حبيبة ماهر، الطالبة بتخصص علوم الكمبيوتر، إلى أهمية توعية المجتمعات حول السلامة الإلكترونية والتشريعات والسياسات اللازمة لضمان السلامة الإلكترونية ومبادرات البحرين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنفيذ السياسات المختلفة. كما تم اختيار حبيبة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتمثيل منتدى الشباب في مناقشة المائدة المستديرة الختامية، والتي حضرها كبار الشخصيات، السفراء، الوزراء وممثلو الأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم.
وناقشت الطالبة مريم مدن، الطالبة بتخصص المالية بالجامعة الأمريكية بالبحرين موضوع «الذكاء الاصطناعي للخير»، مع التركيز على سياسة الذكاء الاصطناعي والحوكمة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الشمول المالي، ومبادرات البحرين في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.
وقد اشتركت كلتا الطالبتين في تقديم المسودة النهائية بشأن الشباب.
وتعليقًا على هذه المشاركة، عبر رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين، الدكتور برادلي ج. كوك، «إننا فخورون برعاية طلابنا في مشاركتهم في المنتدى العالمي للاستثمار، وتمكينهم من استكشاف شغفهم والمساعدة في وضع شباب البحرين على الخريطة الإقليمية والعالمية. وهذا يتماشى مع مهمتنا في الجامعة الأمريكية بالبحرين، حيث نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص للطلاب لإعدادهم لحياتهم المهنية بعد التخرج.«
وأعربت الطالبة حبيبة ماهر عن امتنانها للمشاركة في هذا المؤتمر، وقالت: »إننا نتشرف بتمثيل مملكة البحرين في منتدى الاستثمار العالمي ومنتدى الشباب التابع للجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية». وكان اختيارنا من بين أكثر من 3 , 000 متقدم تجربة مميزة لنا. ولذا أود أن أشكر الجامعة الأمريكية بالبحرين لدعمها المستمر.
وأكدت الطالبة مريم مدن أهمية هذا الحدث، قائلة إن المنتدى أصبح أكبر منبر عالمي للحوار والعمل رفيع المستوى بشأن الاستثمار من أجل التنمية. وقد تطور المؤتمر ليشمل أكثر من 100 حدث حول مواضيع تمتد عبر سلسلة القيمة الاستثمارية المستدامة الكاملة.
وأضافت: »لقد أتاح لنا هذا المنتدى، الذي حضره أكثر من 6000 شخص من بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومديرون تنفيذيون لشركات وأسواق مالية عالمية وصناديق ثروة سيادية ورجال أعمال وقادة ومفكرون والعديد من الآخرين، فرصة لتعميق فهمنا لمشهد سياسات الاستثمار والاستثمارات العالمية. وأشكر الجامعة على إتاحة هذه الفرصة وأتطلع إلى تمثيل الجامعة الأمريكية بالبحرين في العديد من المناسبات الإقليمية والدولية الأخرى.«
وتماشيًا مع مهمة الجامعة الأمريكية بالبحرين لتمكين الطلاب من العثور على شغفهم وتنمية قدراتهم، تساعد المشاركة في مثل هذه المؤتمرات على تشكيل الشباب، ووضع شباب البحرين على الخريطة العالمية.
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