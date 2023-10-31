إنجاز وريبوت كودينغ للبرمجة يتعاونان لتمكين الطلاب بالمهارات الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقعّت كل من مؤسسة إنجاز البحرين، وهي منظمة غير ربحية وعضو في مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، ومعهد ريبوت كودينغ للبرمجة اتفاقية مشتركة لتوفير برنامج تعليم البرمجة لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية في مملكة البحرين. وقد أُقيم حفل التوقيع يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في مقر معهد ريبوت. ويتمحور البرنامج حول تنمية مهارات التعبير الإبداعي والتصميم التكراري، مع التركيز على التفكير المنطقي والتفكير الخوارزمي والتفكير الحسابي، تلك المهارات الأساسية الضرورية ليس فقط في تطوير الألعاب الالكترونية، ولكن أيضاً في مجالات أُخرى مختلفة.
وستكون نتائج التعلم للطلاب المشاركين في البرنامج المشترك بين إنجاز البحرين وريبوت شاملة، وستُغطي مجموعة واسعة من المهارات الأساسية، كما سيكتسب الطلاب المعرفة اللازمة في مفاهيم البرمجة الأساسية، وسيطورون مهارات حل المشكلات، ويصنعون ألعاباً تفاعلية، كل ذلك مع تعزيز مهارات العرض والتواصل والتعاون والعمل الجماعي.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين: «يُسعدنا أن نتعاون مع ريبوت من أجل تعزيز مهارات طلابنا في مختلف المجالات. وتؤكد هذه الشراكة مجدداً التزامنا بإعداد الجيل المقبل بالمعرفة والكفاءات اللازمة لتحقيق الازدهار في عالمٍ سريع التطور ومرتكز على التكنولوجيا».
من جهته، قال ينال جلاد المدير العام لشركة ريبوت: «لقد صمّمنا هذا البرنامج بحيث يكون ممتعاً وجذاباً للطلاب من المستويين الابتدائي والاعدادي ويحفز اهتمامهم بالتكنولوجيا والتفكير في التخصص في هذا المجال مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، تعتبر إنجاز البحرين الشريك المثالي لتحقيق هذا الهدف والمساهمة في دعم المنظومة التكنولوجية في البحرين».
كما يتماشى هذا التعاون مع التزام مؤسسة إنجاز البحرين بتزويد الجيل القادم بالمهارات اللازمة للتفوق والتميز في حياتهم المهنية. ومن المقرر البدء بتنفيذ البرنامج في الفترة من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2023، كما سيتم تنظيم فعالية هاكاثون خاصة في شهر فبراير 2024.
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