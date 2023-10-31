إنجاز وريبوت كودينغ للبرمجة يتعاونان لتمكين الطلاب بالمهارات الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعّت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬جونيور‭ ‬أتشيفمنت‭ ‬العالمية،‭ ‬ومعهد‭ ‬ريبوت‭ ‬كودينغ‭ ‬للبرمجة‭ ‬اتفاقية‭ ‬مشتركة‭ ‬لتوفير‭ ‬برنامج‭ ‬تعليم‭ ‬البرمجة‭ ‬لطلاب‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬والاعدادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬أُقيم‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬معهد‭ ‬ريبوت‭. ‬ويتمحور‭ ‬البرنامج‭ ‬حول‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬التعبير‭ ‬الإبداعي‭ ‬والتصميم‭ ‬التكراري،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬المنطقي‭ ‬والتفكير‭ ‬الخوارزمي‭ ‬والتفكير‭ ‬الحسابي،‭ ‬تلك‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬الضرورية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الألعاب‭ ‬الالكترونية،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أُخرى‭ ‬مختلفة‭.‬

وستكون‭ ‬نتائج‭ ‬التعلم‭ ‬للطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬وريبوت‭ ‬شاملة،‭ ‬وستُغطي‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬سيكتسب‭ ‬الطلاب‭ ‬المعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬مفاهيم‭ ‬البرمجة‭ ‬الأساسية،‭ ‬وسيطورون‭ ‬مهارات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات،‭ ‬ويصنعون‭ ‬ألعاباً‭ ‬تفاعلية،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬العرض‭ ‬والتواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭. ‬ ‎

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قالت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬ريبوت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬طلابنا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مجدداً‭ ‬التزامنا‭ ‬بإعداد‭ ‬الجيل‭ ‬المقبل‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والكفاءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬عالمٍ‭ ‬سريع‭ ‬التطور‭ ‬ومرتكز‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‮»‬‭.‬ ‎

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬ينال‭ ‬جلاد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ريبوت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬صمّمنا‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬ممتعاً‭ ‬وجذاباً‭ ‬للطلاب‭ ‬من‭ ‬المستويين‭ ‬الابتدائي‭ ‬والاعدادي‭ ‬ويحفز‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مستقبلاً‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬تعتبر‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬الشريك‭ ‬المثالي‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنظومة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬بتزويد‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتفوق‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬البدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬هاكاثون‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬