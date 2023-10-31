البنك الأهلي المتحد يقدم تسهيلات تمويلية مميزة خلال معرض ((تيسير))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تيسير‭ ‬العقاري‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬شركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬بمنطقة‭ ‬المصلى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬ش‭ ‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬5‭ ‬مساءً‭.‬

وسيقدم‭ ‬البنك‭ ‬خيارات‭ ‬تمويلية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لعملاء‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري،‭ ‬تشمل‭ ‬فترات‭ ‬السداد‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لغاية‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬ومبالغ‭ ‬تمويل‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬120 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقار،‭ ‬ورسوماً‭ ‬ومعدلات‭ ‬أرباح‭ ‬تنافسية،‭ ‬وإعفاءات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الرسوم،‭ ‬والسرعة‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬المعاملات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المرونة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مبالغ‭ ‬التمويل‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المحددة‭. ‬

وسيتواجد‭ ‬مندوبون‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬لمساعدة‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬التمويل‭ ‬الأنسب‭ ‬للعقارات‭ ‬التي‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬شرائها،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬التسهيلات‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ ‬البنك‭ ‬تغطي‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬العقارية،‭ ‬مثل‭ ‬البناء،‭ ‬وشراء‭ ‬العقارات‭ ‬والأراضي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العقارات‭ ‬المصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬