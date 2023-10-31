البنك الأهلي المتحد يقدم تسهيلات تمويلية مميزة خلال معرض ((تيسير))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن البنك الأهلي المتحد مشاركته في معرض تيسير العقاري الذي تنظمه شركة بوابة دلمون الذي سيقام في المقر الرئيسي لشركة بوابة دلمون بمنطقة المصلى خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2023، من الساعة ش صباحاً وحتى 5 مساءً.
وسيقدم البنك خيارات تمويلية فريدة من نوعها تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية لعملاء التمويل العقاري، تشمل فترات السداد التي تمتد لغاية 30 عاماً، ومبالغ تمويل تصل إلى 120 % من قيمة العقار، ورسوماً ومعدلات أرباح تنافسية، وإعفاءات خاصة من الرسوم، والسرعة في إنهاء المعاملات، إضافة إلى المرونة الكبيرة في تحديد مبالغ التمويل وفقاً للشروط والأحكام المحددة.
وسيتواجد مندوبون من البنك لمساعدة الزوار على اختيار التمويل الأنسب للعقارات التي يتطلعون إلى شرائها، علماً بأن التسهيلات التمويلية التي سيقدمها البنك تغطي مختلف الخدمات العقارية، مثل البناء، وشراء العقارات والأراضي، إضافة إلى العقارات المصنفة ضمن السكن الاجتماعي.
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